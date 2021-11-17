Yeşilyurt'ta gençlik festivalindeki etkinlikleri büyük ilgi görüyor

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği Gençlik Festivalinde stant açan Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal ve sportif etkinliklerin yanı sıra kayısı çekirdeği kahve ikramları festivali ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekti.

Türkiye genelindeki Büyükşehir, il ve büyükşehir ilçe belediye başkanlıkları arasında gençlere yönelik hayata geçirdiği sosyal, kültürel ve sportif yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarı ödülüne layık görülen Yeşilyurt Belediyesi'nin Başkent Millet Bahçesi'nde devam eden Gençlik Festivalinde açtığı stant, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen gençlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Yeşilyurt Belediyesinin gençlere yönelik yatırımları, projeleri ve faaliyetlerinin yanı sıra Yeşilyurt'un yöresel yemeklerinin anlatıldığı ve tanıtıldığı Yeşilyurt Belediye standında sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenip, gelen ziyaretçilere kayısı çekirdeğinden yapılan kahve ikramları yapılıyor.

Yeşilyurt Belediyesinin gençlere yönelik yatırımlarının yer aldığı sine vizyon gösterisi, yapılan etkinliklerin resimleri ve bilgilendirici broşürlerin yer aldığı stant içerisinde düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ise gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yeşilyurt Belediyesi personelleri kayısı çekirdeğinden yapılan kahve ikramları sırasında gelen ziyaretçilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarı ödülüne layık görülen Yeşilyurt Belediyesinin gençlere yönelik yatırımları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Yeşilyurt'ta yaşanan büyük değişimin yanı sıra yöresel lezzetlerin tanıtımına yönelik Yeşilyurt Belediyesinin öncülüğünde gerçekleşen restorasyon projeleri, tanıtım faaliyetleri ve kültürel çalışmalar hakkında gençlere bilgiler aktarılıyor.

Malatya'nın dünyaca ünlü kayısısının tanıtımına farklı bir soluk getiren kayısı çekirdeği kahvesine olan hayranlıklarını dile getiren gençler stant önünde kurulan ayak bilardosu alanında hünerlerini sergileyip, zamanlarını faydalı geçiriyorlar.

Dokumacılığın merkezi olarak kabul edilen 'Çırmıhtı' bölgesine özgü tekstil kültürünün tanıtımı da Gençlik Festivalinde yerini alırken, standı ziyaret eden gençler hazırlanan tişörtlerin üzerine geleneksel desenlerle baskılar yapıp farklı bir deneyim yaşadılar.

Yeşilyurt'u gençlik yatırımlarında önde, örnek ve marka bir ilçe hüviyetine ulaştırma hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, standı ziyaret eden gençlerin yanı sıra Bakanları, Milletvekillerini, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlarını ağırlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görülen gençlik yatırımları hakkında bilgiler paylaşıp, kayısı çekirdeği kahvesi ikram ediyor.

Gençlik Festivaline katılmaktan onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, düzenledikleri etkinliklerle gençlerin dikkatini Yeşilyurt'a çekmeyi başardıklarını söyledi.

Ankara Başkent Millet Bahçesinde devam eden AK Parti Gençlik Festivalinde Yeşilyurt'ta ki büyük değişim ve dönüşümü gelen ziyaretçilere en güzel şekliyle aktardıklarını vurgulayan Çınar, " Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışı yapılan AK Parti Gençlik Festivalinde belediye olarak yer almaktan kıvanç duymaktayız. Oldukça renkli ve hareketli olan standımıza gelen tüm ziyaretçilerimizi en güzel şekilde ağırlayarak, köklü bir medeniyete ve tarihe sahip Malatya'mızın ve Yeşilyurt'umuzun misafirperverliğini en güzel örneklerini burada sergiliyoruz. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından düzenlenen 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı proje yarışmasında 2,5 yıllık dönemde ki gençlik yatırımlarımızdan dolayı Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı ödülü almanın haklı gururunu yaşarken, gelen tüm ziyaretçilerimize ilçemizde çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yatırımlar, projeler ve faaliyetler hakkında detaylı bilgiler paylaşıyoruz. Sine vizyon gösterimleri, yaptığımız faaliyetlerin resimleri, sosyal ve kültürel aktivitelerimizin yanı sıra kayısı çekirdeği kahve ikramlarımızla festivalin en renkli ve hareketli stantları arasında yerimizi almayı başardık. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen gençlerimizin dikkatini Yeşilyurt'a çekmeyi başardık. Gençlik ve spor yılı olarak ilan ettiğimiz 2021 yılındaki aktif ve dinamik çalışmalarımızı, hayata geçen ve devam eden gençlik yatırımlarımızı ve 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza yönelik sosyal ve sportif etkinliklerimizi Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımız ödülle taçlandırmış olduk. İlçemizin 30 farklı bölgesine 25 milyon TL tutarında dev spor yatırımları kazandırıyoruz, hemen hemen her hafta farklı bir etkinlikle gençlerimizin dinamik ve sağlıklı bir hayat yaşamasına öncülük ediyoruz. Belediye bünyesine kurduğumuz kulübümüzde 17 bine yakın sporcumuza güzel hizmetler sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından takdim edilen başarı ödülümüz ise geleceğimizin umudu, geleceğimizi inşa edecek olan tüm gençlerimizindir, ödülü onlara hediye ediyoruz. Hem aldığımız ödül hem de ilçemizin sosyal ve kültürel vizyonunu ön plana çıkartan etkinliklerimizle birlikte festivali dolu dolu yaşıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak katıldığımız tüm fuarlar ve festivallerde ki başarılı tanıtım faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Söyleşiler, konserler ve farklı etkinliklerin yer aldığı böylesine güzel bir festivalde yer almak bizim adımıza onur vesilesidir. Gençlerimizin heyecanı, coşkusu ve gözlerindeki parıltı bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 Vizyonuna hazırlanan Yeşilyurt'umuzu Ankara'da en güzel şekliyle tanıtmanın onurunu yaşıyoruz" diye konuştu. - MALATYA