Yeşilçam'ın yakışıklısı Tarık Akan ölümünün 3. yılında anılıyor! Tarık Akan kimdir?

16.09.2019 00:01

Yeşilçam'ın yakışıklısı, hepimiz için Damat Ferit, sinemanın güler ve güzel yüzü Tarık Akan'ı kaybedeli 3 yıl oldu. Romantik komedi filmleri ile büyük başarı elde eden usta oyuncu, Maden ve Sürü filmlerinde de aynı başarıyı göstermiştir. Yakışıklılığı, mavi gözleri, uzun boyu ve insanın içini ısıtan gülümsemesiyle hafızalarımızda yer alan Tarık Akan'ın başarılarla dolu hayatı, rol aldığı filmler haberimizde.

TARIK AKAN KİMDİR?

Esas adı Tarık Tahsin Üregül olan Tarık Akan 13 Aralık 1949'da İstanbul'da doğdu. Babasının subay olması nedeniyle eğitimi farklı illerde tamamladı. İlkokulu Kayseri'da, orta okul ve liseyi İstanbul'da bitirdi. Sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'ni kazandı ve başarıyla mezun oldu. Merhum sanatçımız, sinema öncesinde Bakırköy'da cankurtaranlık ve işportacılık yaptı.

ARKADAŞININ YARIŞMAYA GÖNDERDİĞİ FOTOĞRAF VE SİNEMA HAYATI

1970 yılında Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına arkadaşı fotoğrafını gönderdi ve birinci oldu. 1971 yılında ilk sinema filmi Emine ile oyunculuk kariyeri başladı. Bir anda Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından birisi haline geldi. Daha sonra 1972 yılında Suçlu adlı filmde oynayan Akan, bu filmle 1973 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

CANIM KARDEŞİM FİLMİ İLE AĞLATTI, HABABAM SINIFI İLE REKORLAR KIRDI!

1973 yılında Yeşilçam'ın en iyi duygusal filmlerinden birisi olarak bilinen Canım Kardeşim (1973) adlı filmde Halit Akçatepe ile başrol oynadı. 1974 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı (1975) adlı filmde Damat Ferit adlı karakteri canlandırdı, film 1975 yılında vizyona girdi ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birisi oldu. Ardından Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) adlı, serinin ikinci filminde rol aldı. Film Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı ve serinin gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan filmi oldu. Gülşen Bubikoğlu ile oynadığı her filmde büyük başarı elde eden Akan'ın, 1975 yılında yine Bubikoğlu ile birlikte oynadıkları Ah Nerede adlı romantik-komedi filmi büyük başarı elde etti.

ROMANTİK KOMEDİ FİLMLERDEN TOPLUMSAL FİLMLERE GEÇİŞİ

1970'li yıllarda oynadığı filmlerle adından sıkça söz ettirdi. Boyu, giyinişi ve saç stili ile 70'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın büyük jönleri arasına adını yazdırdı. Yeşilçam'ın "cici çocuğu" olarak bilinen Akan, 1977 yılında Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği başrollerini Melike Demirağ ve Tuncel Kurtiz ile paylaştığı Sürü adlı filmde oynamıştır. 70'li yıllardaki tarzından uzaklaşmış, artık bıyıklı olarak film çekmeye başlamıştır. Sürü adlı film ile çok büyük başarı sağladı. Ardından 1978 yılında Cüneyt Arkın ile beraber başrol oynadığı Maden adlı film ile artık her türlü filmde oynayabileceğini kanıtladı.

SÜRÜ FİLMİ İLE İSMİNİ DÜNYAYA DUYURDU!

1982 yılında Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in yönettiği Altın Palmiye ödüllü Yol filmi ile çok büyük başarı elde etmiş ve dünyaya adını duyurdu. Film 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alan tek film oldu ve Akan, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday oldu. 1990 yılında başrolünü oynadığı Karartma Geceleri adlı film Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer aldı.

1980 DARBESİ VE HAPSE GİRİŞİ

1979 yılında İzmir'de Nâzım Hikmet'in doğum yıl dönümüne katılmak ve Barış Derneği'ne üye olmak suçlarından yargılandı. Spor salonunda yapılan o doğum yıl dönümüne binlerce insan katılmışken bir tek Tarık Akan'a dava açıldı. 1987 yılında davadan beraat etti.

Tarık Akan, 1980 darbesinden sonra, Almanya'da yaptığı bir konuşma sonrası yurda dönüşünde tutuklandı ve 2,5 ay ceza evinde kaldıktan sonra 31 Mart 1982'de beraat etti. 2013 yılında yapılan Gezi Parkı protestoları destek vermek için protestolara katıldı.

EVLİLİKLERİ

1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenen oyuncunun aynı yıl Barış Zeki Üregül adlı oğlu dünyaya geldi. İki yıl sonra, 1988 yılında Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocukları ddoğdu. Oyuncu, evlendikten dört yıl sonra 1989 yılında boşandı. 1990 yılında, Acun Günay ile birlikte yaşamaya başladı ve birliktelikleri vefatına kadar devam etti.

ÖLÜMÜ

Akciğer kanseri olan Akan, tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi için 18 Eylül 2016 tarihinde Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen anma etkinliği sonrasında, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER



Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında yedi ödül alan tek erkek oyuncudur.

En İyi Erkek Oyuncu (Suçlu)/ 10. Antalya Film Şenliği, 1973

En İyi Erkek Oyuncu (Maden)/ 15. Antalya Film Şenliği, 1978

En İyi Erkek Oyuncu (Sürü)/ 17. Antalya Film Şenliği, 1980

En İyi Erkek Oyuncu (Pehlivan)/ 21. Antalya Film Şenliği, 1984

En İyi Erkek Oyuncu (Üçüncü Göz)/ 26. Antalya Film Şenliği, 1989

En İyi Erkek Oyuncu (Karartma Geceleri)/ 6. Altın Koza Kültür ve Sanat Şenliği, 1992

Yaşam Boyu Onur Ödülü/ 33. Antalya Film Şenliği, 1996

En İyi Erkek Oyuncu (Gülüm)/ 40. Antalya Film Şenliği, 2003

OYNADIĞI FİLMLER

Vizontele Tuuba (film) (2003)

Gülüm (film) (2002)

Meşrutiyet - Abdülhamit Düşerken (film) (2002)

Hayal Kurma Dersleri (film) (2000)

Eylül Fırtınası (1999)

Mektup (film) (1996)

Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey-Hep Aynı (film) (1995)

Çözülmeler (film) (1993)

Yolcu (film) (1993)

Devlerin Ölümü (film) (1991)

Uzun ince Bir Yol (film) (1991)

Bir Kadın Düşmanı (film) (1991)

Bir Küçük Bulut (film) (1990)

Karartma Geceleri (film) (1990)

Berdel (film) (1990)

Üçüncü Göz (film) (1989)

Dönüş (film) (1988)

Yağmur Kaçakları (film) (1987)

Kızımın Kanı (film) (1987)

Ses (film) (1986)

Adem ile Havva (film) (1986)

Kıskıvrak (film) (1986)

Acı Dünyalar (film) (1986)

Beyoğlu`nun Arka Yakası (film) (1986)

Bir Avuç Cennet (film) (1985)

Tele Kızlar (film) (1985)

Paramparça (film) (1985)

Kan (film) (1985)

Damga (film) (1984)

Alev Alev (film) (1984)

Yosma (film) (1984)

Pehlivan (film) (1984)

Beyaz Ölüm (film) (1983)

Gecenin Sonu (film) (1983)

Derman (film) (1983)

Çocuklar Çiçektir (film) (1983)

Arkadaşım (film) (1982)

Yol (film) (1982)

Kaçak (film) (1982)

Delikan (film) (1981)

Herhangi Bir Kadın (film) (1981)

Adak (film) (1980)

Sürü (film) (1978)

Seninle Son Defa (film) (1978)

Maden (film) (1978)

Kanal (film) (1978)

Lekeli Melek (film) (1978)

Bizim Kız (film) (1977)

Baraj (film) (1977)

Nehir (film) (1977)

Sevgili Dayım (film) (1977)

Şeref Sözü (film) (1977)

Aşk Dediğin Laf Değildir (film) (1976)

Öyle Olsun (film) (1976)

Kader Bağlayınca (film) (1976)

Gece Kuşu Zehra (film) (1975)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (film) (1975)

Ateş Böceği (film) (1975)

Merhaba (Bizim Aile) (film) (1975)

Delisin (film) (1975)

Evcilik Oyunu (film) (1975)

Ah Nerede (film) (1975)

Çapkın Hırsız (film) (1975)

Mavi boncuk (1974)

Hababam Sınıfı (film) (1974)

Memleketim (film) (1974)

Mahçup Delikanlı (film) (1974)

Esir Hayat (film) (1974)

Kanlı Deniz (film) (1974)

Boşver Arkadaş (film) (1974)

Yaz Bekarı (film) (1974)

Oh Olsun (film) (1973)

Canım Kardeşim (film) (1973)

Yalancı Yarim (film) (1973)

Umut Dünyası (film) (1973)

Bebek Yüzlü (film) (1973)

Yeryüzünde Bir Melek (film) (1973)

Üç Sevgili (film) (1972)

Tatlı Dillim (film) (1972)

Sev Kardeşim (film) (1972)

Para (film) (1972)

Azat Kuşu (film) (1972)

Suçlu (film) (1972)

Sisli Hatıralar (film) (1972)

Aşkların En Güzeli (film) (1972)

Feryat (film) (1972)

Kaderimin Oyunu (film) (1972)

Melek mi, Şeytan mı? (film) (1971)

Beyoğlu Güzeli (film) (1971)

Vefasız (film) (1971)

Emine (film) (1971)

Solan Bir Yaprak Gibi (film) (1971)