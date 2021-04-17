Yerli ve milli Covid-19 aşı adayının Faz-1 çalışmaları Türkiye'de sadece bu merkezde

Yerli ve milli korona aşı adayının Faz-1 çalışmalarının yürütüleceği Klinik Araştırmalar Merkezi açıldı. Merkezle ilgili Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Sadece kendi ülkemizin ihtiyaçları için değil, ihtiyacı olan daha zor durumdaki ülkelere de hitap edecek aşıların Türkiye Cumhuriyeti'nde geliştirilmesi son derece önemli. Güvenliğe çok önem veriyoruz, örneğin aşının bulunduğu odaya sadece eczacımız erişebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Yerli ve uluslararası ilaç ve aşı adaylarının Faz çalışmalarının yürütüleceği, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi açıldı. Merkez donanım ve büyüklük anlamında Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlısı. Öte yandan birçok açıdan da dünya ve Avrupa standartlarının üzerinde.

GÜVENLİĞE ÇOK ÖNEM VERİLİYOR

Yerli ve milli aşı adaylarının da faz çalışmalarının yürütüleceği merkeze, giriş ve çıkışlar sadece tanımlı kartlar ile yapılabiliyor. Çalışmanın güvenliği açısından her odanın kapısı, sadece görevli kişilerin tanımlı kimlik kartları ile açılabiliyor. Bunun yanı sıra 3 katlı olarak inşa edilen binada; acil müdahale odaları, kapalı devre kamera sistemleri, bekleme alanları, aktivite alanları, aşı ve ilaç inceleme alanları, laboratuvar gibi birçok bileşen yer alıyor. Aşı veya ilaç adayına gönüllü olmak isteyen vatandaşların gerekli testleri geçmesinin ardından merkezde takipleri başlıyor. Bu kapsamda merkezin ilk araştırma adayı da Selçuk Üniversitesi'nde Prof. Dr. Osman Erganiş ve ekibi tarafından geliştirilen inaktif Kovid-19 aşı adayı oldu.

GÖNÜLLÜLER ÜZERİNDE DENENEBİLECEK DURUMDA

Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'ndeki çalışmaları yürütecek ekipte yer alan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yaptığı açıklamada, "Sadece kendi ülkemizin ihtiyaçları için değil, ihtiyacı olan daha zor durumdaki ülkelere de hitap edecek aşıların Türkiye Cumhuriyeti'nde geliştirilmesi son derece önemli. Bu aşı geliştirme çalışmalarında preklinik dediğimiz deneysel aşamaların ardından gelen insan denemeleri de klinik araştırma merkezlerinde yapılıyor. Bu merkezlerden şuan da ülkemizde en kapsamlı olanında, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'ndeyiz. Bu merkezimizde geliştirilmiş olan ilaçların ve aşıların faz çalışmaları yürütülebilecek durumda. Özellikle de bu aşı çalışmalarında gönüllü üzerinde denenecek olan aşılar bu merkezimiz de uygulanabilir vaziyette. Merkezimiz dünya standartlarını karşılayacak boyutta hazırlandı ve sertifikasyonu aldı" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEDEKİ EN KAPSAMLI MERKEZ"

Merkezde Prof. Dr. Osman Erganiş ve ekibinin geliştirdiği, yerli inaktif Kovid-19 aşı adayının Faz-1 testlerinin gerçekleştirileceğini aktaran Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Yerli aşıların üretilmesinden önceki klinik araştırma fazlarında ülkemizde en kapsamlı merkez olarak burası karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki süreçte Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Erganiş hocamızın geliştirmiş olduğu aşının Faz-1 çalışmalarıyla önümüzdeki günlerde bu sürece başlayacağız. Bütün çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde; bu aşıların da önümüzdeki aylarda, pandemiden kurtuluşumuzda çok büyük yarar sağlayacağını da umuyorum" şeklinde konuştu.

"İZOLASYON SÖZ KONUSU"

Klinik Araştırmalar Merkezi'nin laboratuvar sorumluluğunu yürüten Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorulusu Doç. Dr. Bedia Dinç, "Merkezimizin kontrollü girişi var. Burada 14 kişiyiz ve çalışan herkesin girişi kontrollü ve belirli odalarımıza sadece belirli kişilerin erişimine açık. Örneğin, bir biyolojik ürünün yani aşının olduğu odaya sadece eczacımız erişebiliyor. ya da gönüllüden alınan biyolojik materyallerin bulunduğu odaya sadece ben ve teknisyen arkadaşımızın erişimi mümkün. Bu şekilde bir izolasyon söz konusu" diye konuştu.

"GÖNÜLLÜLER İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN BİZE ULAŞABİLİR"

Klinik Araştırmalar Merkezi'nde Sorumlu Araştırmacı olarak görev yapan Farmakoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ekmel Olcay, "Gönüllüler, Ankara Şehir Hastanesi'nin kendi web sitesi üzerinden bize rahatlıkla ulaşabilirler. Sayı şuan binleri bulmuş durumdadır. Kendileri mutlaka makul bir süre içerisinde dönüş yaparak ön fiziksel kontrol için hastanemize davet ediyor. Burada ön koşulları sağlayanları çalışma için havuzumuza almış oluyoruz. Gönüllülerde beklenen ana koşullar; 18-55 yaş aralığında olmak, bir cinsiyet farkı gözetmiyoruz kadın erkek herkes başvurabilir. Sigara içmemesi ön koşulumuz ve daha evvel Kovid-19 geçirmemiş olmaması veya geçirdiyse herhangi bir titrenin olmaması ana kural. Ondan sonra zaten gönüllü havuzundan davet ettiklerimizi EKG'den başlayarak, ayrıntılı olarak check-up yapacağız ve geçebilenleri çalışmaya davet edeceğiz. Bu çalışma da 50 kişi olarak planlanmış durumda" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK