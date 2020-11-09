Yerli Otomobil (TOGG) nedir? Ne zaman çıkacak? Kaç TL olacak? TOGG ne zaman piyasaya sürülecek? Yerli otomobil hangi yıl çıkacak?

Yerli otomobil TOGG heyacanla bekleniyor. Vatandaşlar şimdiden TOGG için fiyat araştırması yapmaya başladı. Peki yerli otomobil nedir, ne zaman çıkacak? TOGG fiyatı kaç TL olacak? Kaç renk seçeneği olacak?

TOGG'un duyurusunda fiyatlar için "Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil" denildi. Peki yerli otomobil ne zaman çıkacak? Ne zaman üretildi? Fiyatı belli mi? Tüm detaylar haberimizde.

YERLİ OTOMOBİL TOGG NEDİR?

TOGG Yerli Otomobil, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tasarlanan ve Türkiye'de üretilecek elektrikli otomobil. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığında 28 Haziran 2018'de kurulan TOGG tarafından üretilecektir.

TOGG AÇILIMI NEDİR?

TOGG Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısatlmasıdır.

TOGG'un açılımı: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubu'nun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. Tanıtılacak otomobilin elektrikli C segment SUV olacağı duyuruldu.

TOGG İLK KEZ NE ZAMAN TANITILDI?

27 Aralık 2019'da Gebze'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk kez tanıtıldı.

TOGG TASARIMI NASILDIR?

Araç, İtalyan tasarım bürosu Pininfarina tarafından tasarlanmıştır. Prototip araçlar İtalya'da üretilmiştir.

Aracın tasarımında 121 mühendis yer almıştır. Aracın bataryası platforma entegredir. Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alacak şekilde tasarlanmıştır. Araçta 7 standart, 2 opsiyonel hava yastığı yer alacaktır. Üretilecek ilk modelin C sınıfı SUV olması, 2030 yılına dek ise 5 farklı modelin üretime alınması planlanmaktadır. Aracın ön ızgarasında lale motifleri yer almaktadır.

Aracın gösterge paneli tamamen elektronik ekranlardan oluşmaktadır. Panelde üç gösterge ekranı ve 10 inç (25,4 cm) boyutunda multimedya ve navigasyon ekranı bulunmaktadır. Araçta yan ayna bulunmamakta, bunun yerine kameralar yer almaktadır.

TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Araç gücünü lityum iyon pillerden almaktadır. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacaktır. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır. Araçta yer alacak rejeneratif fren sistemi ile yavaşlamalarda motorların dinamo gibi çalışması ve pili tekrar şarj ederek menzili %20'ye kadar uzatması planlanmaktadır.

Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanmaktadır. Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0–100 km/sa hızlanması 4.8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7.6 saniyedir.

Aracın 4G/5G internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebilmesi planlanmaktadır. Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı açıklanmıştır.

TOGG ÜRETİM

Araç, 2020'de Gemlik, Bursa'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir arazide inşasına başlanması ve 2021'de tamamlanması planlanan bir fabrikada üretilecektir. İlk aracın 2022'de banttan çıkması ve satışa başlanması planlanmaktadır. Proje için 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yılda toplam 22 milyar TL sabit yatırım yapılacağı açıklanmıştır. Üretim tesisinde toplam 4.323 kişinin istihdam edilmesi, 5 modelde yılda 175 bin araç üretilmesi planlanmıştır. Yatırım için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi desteği gibi çok sayıda farklı vergi indirimi ve 30 bin araçlık alım için devlet garantisi verilmiştir. Aracın ilk modelde %51 oranında yerli parçalardan üretilmesi, ikinci ve üçüncü modellerde yerli parça oranının %68,8'e çıkartılması hedeflenmektedir.

TOGG YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?

M. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı

Tuncay Özilhan Anadolu Grubu, TOGG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Taha Yasin Öztürk TOGG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kamilhan Süleyman Yazıcı Anadolu Grubu, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

İnan Kıraç Kök Grup, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

Okan Baş Kök Grup, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Akça Turkcell, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Yılmaz Turkcell, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Grubu, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir Cem Köksal Zorlu Grubu, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi

TOGG ARABASININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Elektrikli: Elektrikli motorun sessizliği, ivmelenme keyfi, enerji verimliliği ve sıfır emisyon, hepsi bir arada

Bağlantılı: İnternet otomobilde değil, otomobil sürekli internette

Güvenli: Aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız almayı hedefleyen aynı zamanda üst düzey veri ve bağlantı güvenliği sağlayan modern bir otomobil

Duyarlı: Gelecek kuşaklara sadece temiz bir çevre değil, geliştirilip büyütülecek yeni fikirler, ürün ve uygulamalar ortaya çıkaracak bir proje

Akıllı: Sizi dinleyen, anlayan, sizinle bütünleşen, size uygun çözümler sunan, size göre dönüşen ve sizi de dönüştüren, sizin için öğrenen bir cihaz

Otonom: Sürücü ve yolcular için ileri seviye servis desteği ve konfor sunacak güncel otonom seviyesi

Stil Sahibi: Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern tasarım

Küresel: İddialı tasarımı, ileri teknolojileri, kullanıcı dostu dijital deneyimiyle sadece Türkiye'de değil uluslararası pazarlarda da kendine yer bulacak iddialı bir cihaz

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yerli otomobil fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu konu hakkında TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle; Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz.

YERLİ OTOMOBİL (TOGG) NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli araba TOGG'un 2022 yılında çıkması bekleniyor.