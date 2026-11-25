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Mülkiye Müfettişi Yılmaz Doruk, 25 Kasım 2026 tarihli atama kararıyla Zonguldak Valiliğine atandı. Zonguldak Valiliği görevini sürdüren Osman Hacıbektaşoğlu da Çanakkale Valisi olarak atandı.

Daha önce Artvin ve Amasya valiliklerinde görev yapan Yılmaz Doruk, 19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Müfettişliğine atanmıştı. 1 Ocak 1968 tarihinde Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde dünyaya gelen Doruk, ilkokulu İstanbul'da, ortaokul ve liseyi Kocaeli'de tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Doruk, İngiltere'de dil ve meslek eğitimi aldı. 2001 yılında Ankara Üniversitesinde siyaset bilimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

1997 yılında Balıkesir Valiliğinde kaymakam adayı olarak mülki idare mesleğine başlayan Doruk, sırasıyla Bursa Büyükorhan, Van Bahçesaray, Sivas Kangal ve Sakarya Söğütlü kaymakamlıklarında görev yaptı. 2008-2010 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü yapan Doruk, 2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve Bakan Yardımcılığı Özel Kaleminde görev aldı.

2014-2017 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Doruk, 2018 yılında Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün kurucu genel müdürü oldu. 27 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Artvin Valiliğine atanan Doruk, 10 Ağustos 2023 tarihinde Amasya Valiliğine, 19 Eylül 2024 tarihinde ise Mülkiye Müfettişliğine atandı.

Zonguldak'ın yeni valisi Yılmaz Doruk, evli ve iki çocuk babası. Zonguldak Valisi olarak görevini sürdüren Osman Hacıbektaşoğlu da Çanakkale Valiliği görevine atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı