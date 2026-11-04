Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın için cenaze töreni düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın için cenaze töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın için Acılık Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri katıldı; Aydın, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Saldıray Aydın için cenaze töreni düzenlendi.

Acılık Hz. Ali Camii'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri katıldı. Gazi Saldıray Aydın, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze merasiminin ardından gazinin ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, Saldıray Aydın'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek sabır temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti

Nereden nereye! 2 yılda harita komple değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki

Hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi

Tek başına maçı aldı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı

Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı
Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı

Metroda yakalandı! Polisin el koyduğu telefondan neler çıktı neler
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Tarih tekerrür etti! Trump’ın başına gelen 20 yıl önce de yaşanmıştı
ABD seçimleri petrol piyasasını sarstı! Fiyatlar geriliyor

ABD seçimleri piyasaları fena vurdu!
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı

AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı