Zonguldak'ta Heyelan Sonucu 21 Kurtarma Görevlisi Yaralandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu : "21 arkadaşımızın 15'i ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu oldular"

- Zonguldak'taki çifte heyelan faciasında toprak altındaki anne ve oğlunu arama çalışmaları sabah başlanacak

ZONGULDAK - İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Maalesef ikinci bir heyelan, toprak kayması sonucunda arama kurtarma faaliyetlerine katılan 21 arkadaşımız yaralanmış ve hastanelerimize tedavi amaçlı müracaat etmişlerdir. Bu 21 arkadaşımızın 15'i ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu oldular" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde toplantı yapan Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 9 Aralık 2023 tarihinde Zonguldak'ın merkez ilçesine bağlı Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta akşam saatlerinde büyük bir heyelan meydana geldiğini bildirdi. Karaloğlu, "9 Aralık 2023 saat 19.53 civarlarında Zonguldak merkez ilçe Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta bir heyelan, toprak kayması meydana geldi maalesef. Bu toprak kaymasında tek katlı bir evde göçtü ve iki vatandaşımız maalesef göçük altında kaldı. Perihan Çakar 1941 doğumlu ve oğlu Sait Çakar 1972 doğumlu. İhbar alınır alınmaz hem AFAD ekipleri, Zonguldak Belediyemizin ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz sağlık ekipleri ve TTK'nın madencileri, bölgeye intikal etti ve arama kurtarma faaliyetleri başladı ama bir yağmur da yağmaya devam ediyordu. Saat 22.00 civarlarında, arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan arkadaşlarımızın üzerine maalesef ikinci bir heyelan, toprak kayması sonucunda arama kurtarma faaliyetlerine katılan 21 arkadaşımız yaralanmış ve hastanelerimize tedavi amaçlı müracaat etmişlerdir. Bu 21 arkadaşımızın 15'i ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu oldular. Şu anda 6 arkadaşımız, 4'ü Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2'si Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde olmak üzere tedavileri devam ediyor. Allah'a hamdolsun hayat tehlikesi olan arkadaşımız yok. Birisinin bir ayak kırığı var. Bacak kırığı var. Diğerlerinde doku zedelenmesi var. ve tedavileri şu anda hastanelerimizde devam ediyor. Şu anda arama kurtarma faaliyetlerine mecburen ara vermiş durumdayız. Hala risk var, tehlike var. Ancak sabah gün doğumundan sonra günde Zonguldak'ta 08.02'de günün doğacağını biliyoruz. 08.00'den sonra yeniden arama kurtarma faaliyetlerine başlayabileceğiz. 48 saattir Zonguldak bölgesinde aralıksız yağmurun yağdığını ve metrekareye şu ana kadar 87 kilogram yağmur yağdığını Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün verilerinden öğrenmiş durumdayız. İnşallah sabah ilk ışıkla beraber arama kurtarmaya devam edeceğiz ve bu iki vatandaşımız Perihan Çakar ve Sait Çakar isimli iki vatandaşımızı da o bölgeden alırız diye temenni ediyoruz. Bölgede risk altında olan 14 evimiz de tahliye edildi arkadaşlar. Bu 14 evde 42 vatandaşımız çıkartıldı. Valimiz bu vatandaşlarımıza kalma yerleri sağlamıştı fakat vatandaşlarımız kendi akrabalarının yanında kalmayı tercih ettiler. Biz yarın inşallah yine AFAD ekipleri, belediye ekipleri, TTK'nın ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz, arama faaliyetlerine devam edeceğiz. Bir tanesi ikinci heyelan olduğunda aslında bir tanesinin arkadaşlar yerini tespit etmişlerdi. Onu çıkarmak üzere zaten mücadele ederken ikinci heyelan oluştu. Birisinin yerini biliyoruz gibi. İkinci hala da yerini çok değiştiğini var saymıyor ama ikinci vatandaşımızın yeriyle ilgili şu anda bir bilgimiz yok."

Toplantıya AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Karaloğlu, daha sonra beraberinde Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile birlikte hastanelerde tedavi gören personelleri ziyaret etti. Karaloğlu, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.