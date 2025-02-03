Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı belli oldu

Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı belli oldu
Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi
TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat

Zonguldak'ta Eğitim Müdürü'nden İkinci Dönem Mesajı

Zonguldak'ta Eğitim Müdürü'nden İkinci Dönem Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Bozkan, öğrencilerin motivasyonunu artırmalarını ve başarılı olmalarını teşvik etti.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yarıyıl tatilinin ardından bilgi ve becerilere yenilerinin ekleneceği yeni bir döneme başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Bozkan, "Dinlenmiş zihinler ve bedenlerle arkadaşlarınız ve öğretmenlerinize yeniden kavuşmak üzere okullarımıza hoş geldiniz. Yeni dönemde sizlerden beklentimiz, artan bir motivasyon ve sağlam bir inançla derslerinize sımsıkı sarılmanız ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli gayreti göstermenizdir. Aydınlık yarınlarımızı inşa edecek nesillerimizi, Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'in öncülüğünde 'Köklerden Geleceğe' vizyonuyla uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temelinde milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ilim, irfan ve ahlak sahibi bireyler olarak yetiştirmekte en büyük sorumluluk şüphesiz ki öğretmenlerimizin omuzlarındadır. 2024-2025 eğitim öğretim yılımızın ikinci döneminde daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmaya devam edeceğinize, hep birlikte daha büyük adımlar atarak başarı çıtamızı daha da yükselteceğimize olan inancım tamdır. Bu süreçte sizlere emanet edilen her bir çocuğumuzu değerli, biricik ve özel olarak görerek, sadece zihinlerini geliştirmekle kalmayıp kalplerine ve ruhlarına da dokunmanızı rica ediyorum" dedi.

Mesajında velilere de hitap eden Müdür Bozkan, "Sizler eğitim sürecinin ayrılmaz birer parçasısınız. Sizlerin desteği ve katkılarıyla her bir çocuğumuz daha güçlü ve başarılı olacaktır. Eğitim faaliyetlerinin başarılarla taçlandırılması ve çocuklarımızın potansiyellerinin desteklenmesi adına hep birlikte çalışmayı temenni ediyorum. Bu vesileyle öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı, verimli ve sağlıklı bir ikinci dönem diliyor; eğitim yolculuğumuzda hep birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
img

Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
img

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci elde ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim

Ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim
Kar yağışı için net tarih verildi! İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek

İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor

Yardım talebi sonrası Türkiye bölgede askeri üs kuruyor
İntihar eden İlker Gönen'in avukatına 'hücresine urgan bıraktılar' soruşturması

İntihar eden İlker Gönen'in avukatından gündem yaratacak idddia

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.