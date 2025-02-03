Zonguldak'ta Eğitim Müdürü'nden İkinci Dönem Mesajı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yarıyıl tatilinin ardından bilgi ve becerilere yenilerinin ekleneceği yeni bir döneme başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Bozkan, "Dinlenmiş zihinler ve bedenlerle arkadaşlarınız ve öğretmenlerinize yeniden kavuşmak üzere okullarımıza hoş geldiniz. Yeni dönemde sizlerden beklentimiz, artan bir motivasyon ve sağlam bir inançla derslerinize sımsıkı sarılmanız ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli gayreti göstermenizdir. Aydınlık yarınlarımızı inşa edecek nesillerimizi, Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin'in öncülüğünde 'Köklerden Geleceğe' vizyonuyla uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temelinde milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ilim, irfan ve ahlak sahibi bireyler olarak yetiştirmekte en büyük sorumluluk şüphesiz ki öğretmenlerimizin omuzlarındadır. 2024-2025 eğitim öğretim yılımızın ikinci döneminde daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmaya devam edeceğinize, hep birlikte daha büyük adımlar atarak başarı çıtamızı daha da yükselteceğimize olan inancım tamdır. Bu süreçte sizlere emanet edilen her bir çocuğumuzu değerli, biricik ve özel olarak görerek, sadece zihinlerini geliştirmekle kalmayıp kalplerine ve ruhlarına da dokunmanızı rica ediyorum" dedi.

Mesajında velilere de hitap eden Müdür Bozkan, "Sizler eğitim sürecinin ayrılmaz birer parçasısınız. Sizlerin desteği ve katkılarıyla her bir çocuğumuz daha güçlü ve başarılı olacaktır. Eğitim faaliyetlerinin başarılarla taçlandırılması ve çocuklarımızın potansiyellerinin desteklenmesi adına hep birlikte çalışmayı temenni ediyorum. Bu vesileyle öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı, verimli ve sağlıklı bir ikinci dönem diliyor; eğitim yolculuğumuzda hep birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK