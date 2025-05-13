Zonguldak’ta Doğurganlık Hızı Düşüyor: 2024'te 4 Bin 90 Canlı Doğum

Zonguldak'ta 2024 yılında canlı doğan bebek sayısı 4 bin 90 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı doğum istatistiklerine göre, kentte toplam doğurganlık hızı ise 1,15 çocuk seviyesine geriledi. Bu oran, Türkiye ortalamasının oldukça altında kalırken, Zonguldak'ı en düşük doğurganlık hızına sahip on il arasında yer aldı.

Zonguldak; Bartın ve Eskişehir'den sonra en düşük doğurganlık hızına sahip 3. il oldu. Verilere göre 2024'te toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il Bartın ve Eskişehir oldu. Her iki ilde de kadın başına düşen çocuk sayısı 1,12 olarak kaydedildi. Zonguldak ve Ankara 1,15 çocukla üçüncü sırayı paylaşırken, İzmir'de bu oran 1,17 olarak açıklandı.

Zonguldak'ta 2019 yılında 5 bin 494 olan canlı doğum sayısı, 2024'te 4 bin 90'a kadar geriledi. 2019'da 1,39 olan doğurganlık hızı her yıl düşerek bugünkü seviyeye indi.

Zonguldak'ta annenin eğitim düzeyine göre doğurganlık hızı değişimleri de ayrıca takip edildi. 2024 yılında ilkokul mezunu 2,44; ilköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu 1,68, lise veya dengi okul mezunu 1,13 iken yüksek öğretim mezunu 1,14 olarak açıklandı.

Veriler, Sağlık Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün güncel idari kayıtlarıyla revize edildi. - ZONGULDAK