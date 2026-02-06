Haberler

Zonguldak'ta 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılında Anma Etkinliği Düzenlendi: Deprem Değil İhmal, Denetimsizlik ve Cezasızlık Öldürür

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Zonguldak Demokrasi Platformu Başkanı Erdoğan Kaymakçı, deprem felaketinin önlenmesi için bilim, denetim ve mesleki etik ilkelerinin önemine vurgu yaptı. Etkinlikte ayrıca depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Zonguldak Demokrasi Platformu Başkanı Erdoğan Kaymakçı, "Artık herkes bilmektedir ki deprem değil ihmal, denetimsizlik ve cezasızlık öldürür. Bu cümle Türkiye'de acı tecrübelerle hafızamıza kazılan en temel gerçektir. Deprem kaçınılmaz bir doğa olayı iken onu bir felakete dönüştüren şey ne yazık ki mühendislik ilkelerinden uzak yapıların inşa edilmesidir. Deprem felaketinin üstesinden gelmenin yolu öncelikle bilim, denetim ve mesleki etik ilkelerinin hayata geçirilmesi ve bundan asla taviz verilmemesidir" dedi.

Zonguldak Demokrasi Platformu üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Madenci Anıtı'nda anma etkinliği düzenledi. Depremlerin meydana geldiği saat 04.17'de gerçekleştirilen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu ve anıta karanfiller bırakıldı. Anma etkinliğine, CHP İl Başkanı Devrim Dural, CHP Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden, CHP Kozlu İlçe Başkanı Merve Arslan, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, Sol Parti İl Başkanı İsmail Yıldız, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Deprem felaketinin üstesinden gelmenin yolu öncelikle bilim"

Zonguldak Demokrasi Platformu Başkanı Erdoğan Kaymakçı, burada yaptığı konuşmada 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin Türkiye tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biri olduğunu belirterek, resmi verilere göre 11 ilde ağır yıkım yaşandığını, 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 13 milyon kişinin afetten etkilendiğini söyledi. Kaymakçı açıklamasında şunları kaydetti:

"O günlerde neler yaşandığını bir kez daha hatırlamalıyız. Depremin hemen ardından en kritik süreç olan ilk iki günde devletin müdahale hızı beklentilerin çok altında kalmıştır. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahaya inmesi için gereken emirlerin geç verilmesi, AFAD'ın personel ve lojistik açısından yetersiz kalması, haberleşme ağlarının çökmesi ve ardından sosyal medya platformlarında bant daralması, enkaz altındakilerin sesini duyurmasını ve sivil yardımların organize olmasını engellediği için acıyı daha da arttırmıştır. Artık herkes bilmektedir ki deprem değil ihmal, denetimsizlik ve cezasızlık öldürür. Bu cümle Türkiye'de acı tecrübelerle hafızamıza kazılan en temel gerçektir. Deprem kaçınılmaz bir doğa olayı iken onu bir felakete dönüştüren şey ne yazık ki mühendislik ilkelerinden uzak yapıların inşa edilmesidir. Deprem felaketinin üstesinden gelmenin yolu öncelikle bilim, denetim ve mesleki etik ilkelerinin hayata geçirilmesi ve bundan asla taviz verilmemesidir."

GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa ise Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yaşadığını, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Deprem bölgesine depremden sonra 4 bine yakın TTK ve MTA tarafından görevlendirilmiş arkadaşlarımız gönüllü olarak orada çalışmalarda bulundular. Kahramanmaraş merkezli depremlerde çalışmalara katılan bir cana, bir aileye umut olan tüm madenci kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Onlara ne desek, ne kadar teşekkür etsek az. Madenci varsa umut vardır diyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi
Dünya Hükümetler Zirvesi'ne davet edilen tek Türk oyuncu Meryem Uzerli oldu

Dünya Hükümetler Zirvesi'nde Türkiye'yi o temsil etti