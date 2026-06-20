Rektör Özölçer, Hafızlık İcazet Merasimi'nde genç hafızların sevincine ortak oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; Zonguldak Valiliği, Zonguldak İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Uzun Mehmet Camisinde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"ne katıldı.

Uzun Mehmet Camisinde gerçekleştirilen programa; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Reisülkurra Mustafa Demirkan, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, il protokolü, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 15 bin kişinin hafızlık belgesi aldığını belirterek, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen gençlerin dini ve kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlendiklerini ifade etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri, onları yetiştiren hocaları ve ailelerini tebrik ederek hafızlığın milletimizin manevi hayatındaki önemine dikkat çekti.

Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir de hafızlık eğitim faaliyetlerinin kent genelinde artarak devam ettiğini belirterek, bir gün önce 42 kız öğrencinin, program günü ise 35 erkek öğrencinin hafızlık icazeti almaya hak kazandığını ifade etti.

Genç hafızlardan Kur'an ziyafeti

Protokol konuşmalarının ardından hafız öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirildi. Katılımcıların huşu içerisinde takip ettiği programda, Reisülkurra Mustafa Demirkan tarafından yapılan dua sonrasında hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Rektör Özölçer: "Hafızlarımız, milletimizin manevi istikbalinin en güçlü teminatıdır"

Program hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu ifadeleri dile getirdi:

"Kur'an-ı Kerim'i gönüllerine ve zihinlerine nakşederek hafızlık gibi müstesna bir mertebeye ulaşan evlatlarımızın sevincine ortak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hafızlık, yalnızca güçlü bir hafızaya sahip olmak değil; aynı zamanda sabrın, azmin, disiplinin ve güzel ahlakın hayatın merkezine yerleştirilmesidir. Kur'an ile yetişen nesiller, milletimizin manevi hayatının en kıymetli hazineleridir.

Bugün icazet alan genç hafızlarımızın gelecekte hangi mesleği icra ederlerse etsinler; dürüstlüğü, merhameti, adaleti ve hikmeti hayatlarının rehberi edineceklerine yürekten inanıyorum. Bu anlamlı başarıda emeği bulunan kıymetli hocalarımızı, büyük fedakarlık gösteren ailelerimizi ve hafızlık eğitimine katkı sunan tüm kurumlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in muhafazası için gayret gösteren her bir hocamız ve öğrencimiz, milletimizin geleceğine yapılmış en kıymetli yatırımlardan biridir. Rabbim hafızlarımızın ilmini, irfanını ve hizmetlerini daim eylesin."

Manevi atmosferiyle büyük beğeni topladı

Yoğun katılımla gerçekleştirilen Hafızlık İcazet Merasimi, icazet belgelerinin takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı