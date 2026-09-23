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Zonguldak Karaman beldesi Çukurören'de yapay zeka destekli hız denetimi yapıldı

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Zonguldak Karaman beldesi Çukurören'de yapay zeka destekli hız denetimi yapıldı
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Zonguldak'ın Karaman beldesi Çukurören mevkiinde, yapay zeka destekli yeni nesil hız tespit cihazlarıyla geniş çaplı denetim yapıldı. Uygulamada sürücüler bilgilendirildi; denetimlerin bölge genelinde aralıksız süreceği bildirildi.

Zonguldak'ta yapay zeka destekli yeni nesil hız tespit cihazları ile geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirildi.

Zonguldak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla denetim faaliyetlerine teknolojik yenilikleri entegre ederek devam ediyor. Bu kapsamda Karaman beldesi Çukurören mevkiinde kara yolu üzerinde yapay zeka destekli yeni nesil hız tespit cihazları ile geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirildi. Trafik akışının yoğun olduğu güzergahlarda devreye alınan yüksek çözünürlüklü ve yapay zeka altyapısına sahip yeni sistem radarlar, kural ihlali yapan sürücüleri anında ve hatasız şekilde tespit ediyor. Çoklu araç takibi yapabilen, gece ve gündüz şartlarında hız limitlerini aşan araçları saniyeler içinde kaydeden bu gelişmiş teknolojik donanımla birlikte trafik denetimlerinin etkinliği de büyük ölçüde artırıldı.

Kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında, hız tespit sistemiyle araçların seyir durumlarını anlık olarak kontrol eden polis ekipleri, sürücüleri durdurarak yüz yüze bilgilendirmelerde de bulundu. Ekipler, can ve mal güvenliğinin sağlanması adına hız kaynaklı kazaların meydana getirdiği acı bilançolara dikkat çekerek, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine ile yasal hız limitlerine harfiyen uymaları konusunda hassasiyete davet etti.

Trafik kurallarının ihlal edilmesini önlemek ve vatandaşların güvenli bir yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla, yapay zeka destekli mobil radarlarla gerçekleştirilen bu tür hız denetimlerinin bölge genelinde farklı güzergahlarda aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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