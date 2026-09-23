Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü

Trabzonlu iş insanı Hacı Turgut Aydın, Maçka'da destekleriyle hayata geçirilen bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinin açılış programının ardından Trabzonspor hakkında açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLA YATIRIM YAPMADIM"

Aydın, bugüne kadar futbola yatırım yapmadığını belirterek bundan sonraki süreçte bu konuda değişikliğe gideceğini söyledi. Trabzonspor'a destek vereceğini ifade eden Aydın, "Ben futbola yatırım yapmadım şimdiye kadar. Yapmadım yani, istemiyordum. Ama inşallah yapacağız yani. Trabzonspor'a, bu başarıya biz de destek olacağız" dedi.

TRABZONSPOR'A DESTEK VERECEK

Aydın'ın açıklamasında desteğin kapsamına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Trabzonspor'un son dönemdeki başarısına dikkat çeken iş insanı, bordo-mavili kulübe destek olacaklarını ifade etti. Aydın'ın açıklamasının ardından desteğin ne şekilde gerçekleşeceği merak konusu oldu.