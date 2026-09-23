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Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü

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Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü Haber Videosunu İzle
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü
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Trabzonlu iş insanı Hacı Turgut Aydın, bugüne kadar futbola yatırım yapmadığını ancak bundan sonra Trabzonspor'a destek vereceğini açıkladı. Aydın, "Trabzonspor'a, bu başarıya biz de destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonlu iş insanı Hacı Turgut Aydın, Maçka'da destekleriyle hayata geçirilen bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinin açılış programının ardından Trabzonspor hakkında açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLA YATIRIM YAPMADIM"

Aydın, bugüne kadar futbola yatırım yapmadığını belirterek bundan sonraki süreçte bu konuda değişikliğe gideceğini söyledi. Trabzonspor'a destek vereceğini ifade eden Aydın, "Ben futbola yatırım yapmadım şimdiye kadar. Yapmadım yani, istemiyordum. Ama inşallah yapacağız yani. Trabzonspor'a, bu başarıya biz de destek olacağız" dedi.

TRABZONSPOR'A DESTEK VERECEK

Aydın'ın açıklamasında desteğin kapsamına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Trabzonspor'un son dönemdeki başarısına dikkat çeken iş insanı, bordo-mavili kulübe destek olacaklarını ifade etti. Aydın'ın açıklamasının ardından desteğin ne şekilde gerçekleşeceği merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRamazan Ramazan:

Önce a101 market personeline destek olmak gerekirdi sanki.

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Haber Yorumlarırjthfsqqhc:

önce yanınızda çalışan emekçilerin çalışma şartlarını düzeltin

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Haber YorumlarıRamazan Ramazan:

Önce a101 market personel ine destek olsanız daha iyi bir yol olurdu sanki

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Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

A101 in alt şirketi olan A101Medya şirketi malum kola firmasının ve çok uluslu firmanın reklam kampanyalarını organize ediyor. Boykotun alası 101 e yapılmalı .

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