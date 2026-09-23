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Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım

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Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım
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Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile katıldığı ödül gecesinde ilişkisinin yolunda gittiğini söyledi. Deniz'in mutluluğunu anlatırken kullandığı “Mutluluktan kilo aldım diyebilirim” sözleri gecenin dikkat çeken açıklamalarından biri oldu.

Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile katıldığı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. İlişkisinin yolunda gittiğini anlatan oyuncunun “Mutluluktan kilo aldım diyebilirim” sözleri dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'ne müzisyen sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile katıldı. Geceden karelerini paylaşan Deniz, sevgilisiyle çekilen romantik bir fotoğrafa Yedinci Ev'in “Aşık Oldum Bile” şarkısını ekledi.

“MUTLULUKTAN KİLO ALDIM”

Gecede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, ilişkisindeki mutluluğu anlatırken kilo değişimine de değindi.

Ünlü oyuncu, “Genelde insanlar üzülünce kilo verir derler ama benim biraz tam tersi oldu. Mutluluktan kilo aldım diyebilirim” dedi.

SAÇLARINDAKİ DEĞİŞİMİN NEDENİNİ DE ANLATTI

Son dönemde kısa saçlarıyla görülen Deniz, imaj değişikliğinin arkasındaki nedeni de açıkladı. Oyuncu, hayatında bir değişim döneminden geçtiğini ve eski enerjileri geride bırakmak istediği için saçlarını kestirdiğini söyledi.

SİNEMADA YENİ BİR ADIMA HAZIRLANIYOR

Bir süredir yapımcılıkla da ilgilenen Deniz, iki kısa filmin ardından ilk uzun metrajlı filmi için hazırlıklara başladığını açıkladı. Projenin gelecek yıl çekilmesinin planlandığını belirten oyuncu, bu kez kamera karşısına geçerek filmde küçük bir rolle yer alabileceğinin de sinyalini verdi.

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