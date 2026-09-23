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Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti

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Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
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Bandırmaspor'da forma giyen, daha önce Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki Tolga Kalender'in hayatını kaybetmesinin ardından özel hayatına ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Genç futbolcunun, Çiğdem Kalender ile yalnızca iki ay önce evlendiği öğrenildi.

  • Adana Demirspor forması da giyen ve kariyerini Bandırmaspor'da sürdüren futbolcu Tolga Kalender vefat etti.
  • Tolga Kalender'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
  • Tolga Kalender, 31 Temmuz 2026'da Çiğdem Kalender ile evlenmişti.

Bir dönem Adana Demirspor forması da giyen ve kariyerini Bandırmaspor'da sürdüren Tolga Kalender'in vefatı futbol camiasını yasa boğdu. Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adana Demirspor, eski futbolcusu Tolga Kalender'in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün açıklamasında, "Adana Demirspor'umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Kalender'in mavi-lacivertli forma altında verdiği emeklerin ve mücadelelerinin camianın hafızasında yaşayacağı belirtilerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

SADECE 2 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Tolga Kalender'in vefatının ardından genç futbolcunun özel hayatına ilişkin de dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Kalender'in Çiğdem Kalender ile 31 Temmuz 2026'da evlendiği öğrenildi. Genç futbolcunun hayatını kaybetmesinden yalnızca iki ay önce dünyaevine girdiği ortaya çıktı. Kalender'in vefatı başta ailesi ve eşi Çiğdem Kalender olmak üzere yakınlarını ve futbol camiasını derinden üzdü.

Kaynak: Haberler.com
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