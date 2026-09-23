Nikah işlemleri için nişanlısını uyandırmak isteyen genç kız, katil oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'nın Sarıçam ilçesinde nikah işlemleri için gereken tahlilleri vermek üzere hastaneye gitmek için nişanlısını uyandıran Ayşegül Kırğıl (19), kendisini darbettiği gerekçesiyle Hasan Temur'u (18) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan genç kadının ifadesinde, "Evlilik arifesindeydik, öldürmek istemedim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 21 Eylül günü saat 08.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Hasan Temur ile nişanlısı Ayşegül Kırğıl, nikah işlemleri için gerekli olan resmi tahlilleri vermek amacıyla hastaneye gitmek için sözleşti. Sabah saatlerinde uyuyakalan nişanlısını uyandırmak isteyen Ayşegül Kırğıl ile Temur arasında tartışma çıktı. Uyandırıldığı için öfkelenen Temur, genç kadını yumruk ve tokatlarla darbetti. Saldırı üzerine mutfak masasındaki bıçağı alan Kırğıl, çıkan arbedede nişanlısını göğsünden yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Temur'un kanlar içinde yere yığılması üzerine Kırğıl, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Temur, kaldırıldığı Balcalı Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Temur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

"EVLİLİK ARİFESİNDEYDİK, PİŞMANIM"

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ayşegül Kırğıl, emniyetteki ifadesinde şu değerlendirmelerde bulundu: "Sadece uyandırmak istemiştim ancak birden sinirlenip bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için masadaki bıçağı aldım. Arbede sırasında Hasan yaralandı. Evlilik arifesindeydik, onu öldürmek istemedim. Pişmanım."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Kırğıl, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı