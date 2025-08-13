Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Dekan Devir Teslim Töreni

Güncelleme:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde dekanlık görevinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Prof. Dr. Hamit Aydın görevinden affını isterken, yeni dekan Prof. Dr. Servet Karasu tebrik edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesinde dekanlık görevinde devir teslim töreni düzenlendi.

Törene, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevine vekaleten atanan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, önceki Dekan Prof. Dr. Hamit Aydın, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Berna Aksoy ve önceki Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Gürbüz katıldı.

Mühendislik Fakültesi Dekanlığında gerçekleşen törende Prof. Dr. Servet Karasu, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını isteyen Prof. Dr. Hamit Aydın'a ve önceki Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Gürbüz'e fakülteye sundukları değerli katkı ve özverili çalışmaları için teşekkür ederek, bundan sonraki akademik ve kişisel yaşamında sağlık ve başarı dileklerini iletip çiçek takdiminde bulundu.

Prof. Dr. Hamit Aydın ise Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili olarak atanan Prof. Dr. Servet Karasu'yu tebrik ederek yeni görevinin kendisi ve BEUN ailesi için hayırlı olmasını temenni etti.

Devir teslim töreninin ardından açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Görev süresi boyunca Mühendislik Fakültemize sunduğu değerli katkı ve emeklerinden dolayı Prof. Dr. Hamit Aydın ve Doç. Dr. Gökhan Gürbüz hocamıza teşekkür ediyor; Prof. Dr. Servet Karasu hocamıza ise yeni görevinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" sözlerini dile getirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
