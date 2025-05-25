Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2024-2025 Sağlık Bilimleri Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak, Senatörler, Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Arife Ayaz, akademik ve idari kadro ile mezunların aileleri katıldı.

saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, kürsü konuşmalarıyla devam etti. Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarını bilimle donanmış, ahlaki ve etik değerlerle yoğrulmuş bireyler olarak geleceğe uğurlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, mezunlar ve aileleriyle birlikte böyle anlamlı bir gün münasebetiyle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. BEUN'un Türkiye'nin bilim üretim merkezi olarak geçmişten bugüne üstlendiği öncü rolü vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özölçer, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunlarının sağlık alanında Türkiye'nin umut ışığı olacağına inandığını belirtti. Konuşmasında öğrencilere, meslek hayatlarında Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak vicdanlı ve ahlaklı bireyler olmaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Özölçer, ailelere ve akademisyenlere de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak, mezunlar ve aileleriyle birlikte BEUN çatısı altında böyle anlamlı bir günde bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Koçak, mezuniyetin büyük sorumluluklarla dolu bir meslek yolculuğunun başlangıcı olduğunu vurgulayarak, mezunlara her daim insan sağlığını önceleyen etik bir duruşla meslek yaşamlarına devam etmelerini tavsiye etti. Prof. Dr. Koçak konuşmasını, fakültenin gelişimine ve Üniversitenin sağlık alanındaki ilerlemesine verdiği sürekli destekten dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek sonlandırdı.

Mezuniyet Töreni, açılış konuşmalarının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Sıla Mirvan konuşma gerçekleştirdi. Cumhuriyetin İlk Üniversitesinden fakülte birinciliğiyle mezun olmanın mutluluğunu yaşadığı ifade eden Mirvan başarısında katkısı olan ailesine, birlikte öğrenim gördüğü arkadaşlarına ve öğrenim hayatı boyunca kendisinden emeklerini, desteklerini esirgemeyen bölüm ve fakülte akademisyenlere teşekkürlerini sundu. Dağcı konuşmasının sonunda Üniversiteye ve Sağlık Bilimleri Fakültesine her daim desteğini sunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek sonlandırdı.

2024-2025 Akademik Yılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni, açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından fakülte birinci, ikincisi ve üçüncüsüne BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in başarı belgesi ve hediye takdiminde bulunmasıyla devam etti. Ardından fakülte akademisyenleri sahneye gelerek tüm mezunlara mezuniyet belgesi takdiminde bulundu. Mezuniyet Töreni, günün anısına toplu fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - ZONGULDAK