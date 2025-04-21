Zirai Don Olayları İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai don olayı yaşanan bölgede incelemelerde bulunarak, çiftçi ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler sonucu meydana gelen zirai don olayından etkilenen bahçelerde incelemelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların devam ettiğini belirtti. Türkiye'de gerçekleşen zirai don olayının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğuna dikkat çeken Milletvekili Kırkpınar, "Komisyon, hava şartları nedeniyle üretimi olumsuz etkileyen zirai don felaketini tüm boyutlarıyla inceleyecek, varsa çözüm önerilerini ele alacak. Üreticilerin yaşadığı sorunlar yerinde incelenecek. Komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra raporunu hazırlayacak. O raporda, yapılacak yasal düzenlemeler ve alınacak önlemler yer alacak" dedi.

Çiftçinin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırkpınar konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli bütün çalışmaları titizlikle yürütüyor. Zirai don yaşanan illerimizde, il ve ilçe müdürlüklerimiz ile TARSİM ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada üreticimizin yanında yer almakta, hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir. Zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılanacak. Ben tüm çiftçi ve üreticilerimize geçmiş olsun diyorum. Elbette Kemalpaşa ilçemiz tarım alanında ilimiz için önemli bir yere sahip her zaman olduğu gibi bugünde çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız."

Milletvekili Kırkpınar'a AK Parti İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar, Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti. - İZMİR