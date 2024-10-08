Üye Girişi
Haberler

Zeynep Kamil Hastanesi'nde Normal Doğuma Teşvik

Zeynep Kamil Hastanesi'nde Normal Doğuma Teşvik
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'nın 'Normal Doğum Eylem Planı' kapsamında anne adaylarını normal doğuma teşvik ediyor. Doğum süreçleriyle ilgili memnuniyet ifadeleri öne çıkıyor.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapmak isteyen anne adayları normal doğuma teşvik ediliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Normal Doğum Eylem Planı' ile tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve anne ile bebek sağlığı açısından etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış normal doğumun özendirilmesinin amaçlandığı açıklanmıştı. Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de doğum yapmak isteyen anne adayları normal doğuma teşvik ediliyor.

"Doğum sürecim çok güzel geçti"

İkinci doğumunu Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapan Zeynep Kocabey, "Doğum sürecim çok güzel geçti. Zaten normal doğum çok istiyordum. Burada oturmuyorum, Niğde'den geldim. Tam teşekküllü bir hastane olduğu için buraya geldim. Doğum sürecimde de sancımı çekerken de refakatçim her zaman yanımdaydı. Ebeler de güzel yönlendirdiler. Doğum odalarının ayrı olması çok güzel. Benim çevremde çok gebe olan vardı. Ebe olduğum için bana özel hastane mi devlet hastanesi mi diye çok sordular. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebildim, devlet hastanelerinde ayrı doğum odaları var, mahremiyete önem veriyorlar ve gerçekten güzel ilgileniyorlar. Sancını güzel bir ortamda yaşayabiliyorsun, doğum sürecini güzel bir şekilde ilerletebiliyorsun diye birçok kişiye devlet hastanesini önerebildim" dedi.

"Normal doğumun kadın için inanılmaz bir tecrübe olduğunu düşünüyorum"

Bebeğini normal doğumla kucağına alan Katif Çınar ise "Gebelik sürecime özel hastanede başladık. Ben normal doğum istiyordum. Zeynep Kamil Hastanesi'nin çok daha farklı şekilde hizmet verdiğini gördüm. Burada çok da kaliteli bir hizmet sunuluyor. Buradaki bütün doktor ve personelin normal doğumu desteklediğini ve hatta bu yöne cesaret verdiğini de görmüş olduk. O yüzden bütün muayenelerim içim çok rahat şekilde geçti. Çok da detaylı bakılıyor. Doğumu burada yapmaya karar verdim. Ebe Polikliniği uygulaması benim için çok rahatlatıcı bir unsur oldu. Hastaneye gidip direkt doktorla görüşmek ya da onu beklemek stresli bir süreç. Öncesinde ebelerle görüşmek hamileyi rahatlatıyor. Normal doğum konusunda çok büyük korkularım yoktu ama sizi doğru yönlendirmeleri de çok önemli. Doğum esnasında 3 ebe vardı. Ebemin bana verdiği direktiflerle süreci doğru bir şekilde ilerlettik. Doğumumu dün yaptım, toparlanma süreci çok hızlı oluyor. Çok güzel bir his. Bunun sağlık açısından da birçok avantajı var. Gerekli olması halinde elbette sezaryan çok güzel ve kullanılması gereken bir yöntem. Ama normal doğumun bir kadın için inanılmaz bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Tavsiyem bu yönde olur, kendi vücutlarına onları yapabileceklerine inandırması" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Normal Doğum Zeynep Kamil Hastane Çocuk

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor

İmamla para karşılığı cinsel ilişki astsubayın başını yaktı
Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Vatandaşlar anında müdahale etti

Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Neyse ki vatandaşlar gerekeni yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadım yasası nedir? Hadım yayası nasıl uygulanır? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama! Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı? Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.