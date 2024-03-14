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Ömür Dediğin Programı 17 Yıldır Reyting Rekorları Kırıyor

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TRT Haber'in sevilen yapımlarından 'Ömür Dediğin' programının yapımcısı ve sunucusu Zeliha İlhan Doymuş, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileriyle buluştu. Programın 17 yıldır yayında olduğunu ve kaybedilen değerleri hatırlatmanın önemini vurgulayan Doymuş, programın içeriğinden ve hedef kitlesinden bahsetti.

BTÜ Konuşmaları'nın konuğu olan 'Ömür Dediğin' programının yapımcısı ve sunucusu Zeliha İlhan Doymuş, "Bugüne kadar 800 aileyi ziyaret ettik ve 17 yıldır TRT Haber ekranlarında reyting rekorları kırıyoruz. Bunun nedeni, kaybettiğimiz değerleri hatırlatmamızdır" dedi.

TRT Haber'in sevilen yapımlarından 'Ömür Dediğin' programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Zeliha İlhan Doymuş, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileriyle buluştu. Her çarşamba günü Doç. Dr. İbrahim Özsarı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen BTÜ Konuşmaları'nın konuğu olan Zeliha İlhan Doymuş, 'Ömür Dediğin' programının hayata çıkış hikayesini, programın arka planını ve kendisinde bıraktığı izleri paylaştı. 17 yıldır 'Ömür Dediğin' programını sürdürdüklerini kaydeden Zeliha İlhan Doymuş, "800 aileyi ziyaret ettik, birçok ödülün sahibi olduk. En son da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Ömür Boyu Saygı Ödülü'nü aldık" dedi. Programın ortaya çıkış hikayesini anlatan İlhan Doymuş, "2007 yılında bir prodüktörümüz yaşlılarla röportaj yaparak onların dünyasına inmek istedi ve ekibinde ben de bulundum. Programın adını o koydu formatın bugünkü hale getirilmesine ise ben yardımcı oldum. Ömür Dediğin 17 yıldır yayında, bugün proje hem eğlendiriyor hem bilgilendiriyor. 'Ömür Dediğin' aslında kısa film tadında bir belgesel. Orada gerçek karakterler söz konusu. O karakterler kendi hayatlarını anlatırken müziklerle bunu kısa film tadında belgesele dönüştürdük" diye konuştu.

Dünya üzerindeki tüm Türklerin hikayesi

Programda yaşlı insanların iç dünyasını öne çıkarırken gündemi de içine kattıklarını belirten Zeliha İlhan Doymuş, "Programda yaşlı insanlar kendilerini anlatıyorlar ama biz aynı zamanda sadece Anadolu'da yaşayan insanların hikayelerini değil dünya üzerinde yaşayan bütün Türklerin hikayesini de evlerinize getirdik. Sadece yaşlıların hikayesini değil bizden olanların hikayelerini de ekrana taşıdık. Balkanlarda yaşayan Türk'ün de Avrupa'ya göç edenlerin de Gagavuz Türklerinin de hikayeleri var. Dünya üzerinde ne kadar Türk varsa hepsinin evine girdik, bundan sonra da bu hikayeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Programda herkes kendinden bir şey buluyor"

Programın sadece yaşlılara değil tüm yaş gruplarına hitap ettiğini dile getiren İlhan Doymuş, "Ömür Dediğin'de herkes kendinden bir şeyler buluyor. O insanların ağzından çıkan her kelimede kendimizi taratıyoruz çünkü biz de o hayatın içindeyiz. Programa başladığımız dönemlerde bu reytingi beklemiyordum. Çünkü bugüne kadar dünyada yaşlılarla alakalı bir program yapılmamıştı. Sadece bayramlarda hatırlamıştık, onların dünyasına inmemiştik. Ama artık Türk toplumu da yaşlanıyor. Dolayısıyla o insanların hayatına girerek, beklentilerini öğrenerek ona göre politikalar oluşturmalıyız" dedi. Ömür Dediğin'in 17 yıldır yayınlanmasına rağmen hala reyting rekorları kırdığını da dile getiren Zeliha İlhan Doymuş, bunun nedeninin kaybedilen değerleri ekrana taşımak olduğunu söyledi.

Program, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın, Zeliha İlhan Doymuş'a teşekkür plaketi takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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