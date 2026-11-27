(KOCAELİ) - Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz, partisinin Dilovası ilçe binasının camının kırıldığını ve binada tahribat meydana geldiğini açıkladı. Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yaptığını belirten Oğuz, "Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz, Dilovası ilçe teşkilatı binasına saldırı düzenlendiğini öne sürdü. Binanın camının kırıldığını ve tahribat oluştuğunu belirten Oğuz, şunları söyledi:

"Dilovası ilçe binamızın camını kırarak binada tahribata yol açtılar. Haberi alır almaz olay yerine gittik. Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve kamera kayıtlarını inceledi. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Yüzümüze konuşmaya cesaret edemeyip arkamızdan teşkilat binamızın camını kıranlar, bu yaptığınız onurdan, haysiyetten ve karakterden ne kadar uzak olduğunuzu açıkça gösteriyor. Zerre kadar erkekliğiniz de yok. Biz buna şaşırmadık. Sizden de ağababalarınızdan da zerre kadar korkmuyoruz. Atatürk'ün çizgisinde, Türk milleti için verdiğimiz mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA