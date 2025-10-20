Haberler

Yusuf Şahan'ın Eski Eşyalar Müzesi: Tarihi Değerlere Hoş Geldiniz

Yusuf Şahan'ın Eski Eşyalar Müzesi: Tarihi Değerlere Hoş Geldiniz
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçilik yapan Yusuf Şahan, geçmişte traktör almak için yaşadığı zorluklardan ilham alarak 350'den fazla eski döneme ait eşyayı sergileyen bir müze kurdu. Eski tarım aletleri ve diğer nostaljik objeleri restore ederek sergileyen Şahan, ziyaretçilerini tarihle buluşturuyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçilik yapan Yusuf Şahan, arkadaşından traktör ödünç istemesiyle başlayan hikayesini bugün 350'den fazla eski dönemden kalma eşyaların sergilendiği bir müzeye dönüştürdü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki çiftçi Yusuf Şahan'ın, 45 yıl önce tarlasında çalışmak için traktöre ihtiyacı oldu ancak arkadaşından traktör ödünç alamayınca hırs yapıp kısa sürede kendi traktörünü aldı. O günden sonra eski tarım aletlerine ilgi duymaya ve toplamaya başlayan Şahan, yıllar içinde eski tarım aletlerini, radyoları, gaz lambalarını ve taş plakları tamir ederek yeniden kullanılabilir hale getirdiği eşyaları evinin alt katında sergilemeye başladı. Şu anda müzesinde 100 ila 150 yıllık 350'den fazla eski dönemden kalma eşya bulunuyor.

"Kötü komşu da mal sahibi eder "

"Zamanında bir traktör istedim vermediler, şimdi 4 traktörüm var" diyen Yusuf Şahan, "Birinden bir motor istedim vermedi. Kötü komşu da mal sahibi eder deyimiyle bu yola çıktım. Bir motor vermezse bende 4 motor var şimdi çok şükür birisi 100 yaşında, 60 yaşında olan var, 55 yaşında olan var. Yenisini verseler almam burada 150 senelik tarihi bir silah çalışmıyor. Burada tarihi silahlar var, vatandaşın getirdikleri var. Bunları toplamaya başladım ve tamirini yapmaya başladım. Kafam bozuldu mu bir plak dinliyorum bir radyo dinliyorum burada mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

"Kırmayın, atmayın, değerini bilin"

"Bu eşyaların hiçbiri diğerinden üstün değil, hepsi birer hatıra" diyen Şahan, "Bunların hiçbirinin diğerine bir üstünlüğü yok hepsi aynı. Şu radyoların güzelliğine bak ben bunlara hayran kalıyorum. Şu tesbihlere hayran kalıyorum kendiliğinden de çoğalıyor bereketleniyor burada satmayı da düşünmüyorum. Bir yere taşımayı da düşünmüyorum vatandaş gelsin kapım açık çayını içsin görsün bir ürünün geri dönüşümünü, değerini bilsin. Bu ürünleri kırıp çöpe atmayın değeri bilen birine verin veya tamir ettirip koyun evin bir köşesinde dursun" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
