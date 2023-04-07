Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi dışında tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Adıyaman ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıaklığı: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 19

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 9

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 18 - İSTANBUL