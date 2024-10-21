YSK Üyeliğine Seçilen Celal Albay İçin Yemin Töreni Düzenlendi
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Celal Albay, Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçildi ve törenle yemin etti. Törene YSK Başkanı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Celal Albay için Yüksek Seçim Kurulunda yemin töreni düzenlendi.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Ekim 2024 Pazartesi yapılan seçimde Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine seçilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Celal Albay için Yüksek Seçim Kurulunda yemin töreni gerçekleştirildi. Törene; YSK Başkanı Ahmet Yener, siyasi parti temsilcileri ve YSK üyeleri de katılım sağladı.
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Yüksek Seçim Kurulu Ceza Dairesi YSK Başkanı Yargıtay Albay
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