YSK duyurdu: 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılacak, işte tarihler

Yüksek Seçim Kurulu, 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılacağını duyurdu. Ülkelere ve şehirlere göre farklılık gösteren oy verme işlemleri en erken 27 Nisan'da başlayacak ve 9 Mayıs'ta sona erecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt dışı seçmenlerin temsilciliklerde oy kullanacakları tarih aralığı ve oy kullanılacak adresler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi. Yapılan açıklamada 74 ülke ve 177 noktada oy kullanılacağı belirtildi.

RANDEVU ALINMASINA GEREK YOK

Ülkelere ve şehirlere göre farklılıklar olsa da genel başlangıç 27 Nisan olurken, son oy verme tarihi ise 9 Mayıs olarak belirlendi. Dış temsilciliklerde oy verme saatleri belirtilen tarihler arasında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00-21.00, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00-18.00 olacak. Oy verecek vatandaşların randevu almasına gerek olmadığı duyuruldu.

ALMANYA'DA 26 NOKTADA OY KULLANILACAK

Afganistan'da seçim sandığı kurulmazken, en çok oy kullanılacak ülke 26 nokta ile Almanya oldu. ABD'de 9, Arnavutluk'ta 1, Avustralya'da 3, Avusturya'da 6, Azerbaycan'da 3, Bahreyn ve Belarus'ta 1'er, Belçika'da 3, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Bosna Hersek'te 3, Brezilya'da 2, Bulgaristan'da 3, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nda 4, Cezayir ve Çekya'da 1'er, Çin'de 4, Danimarka'da 2, Estonya, Fas ve Finlandiya'da 1'er Fransa'da 9, Güney Afrika'da 2, Gürcistan'da 2, Hollanda'da 4, Irak'ta 3, İran'da 3, İrlanda'da 1, İspanya'da 2, İsrail ve İsveç'te 1'er İsviçre'de 3, İtalya'da 2, Japonya'da 2, Kanada'da 4, Kararağ'da ve Katar'da 1'er, Kazakistan'da 3, Kırgızistan ve Kore'de 1'er, Kosova'da 2, Kuveyt'te 1, KKTC'de 3, Kuzey Makedonya'da 1, Libya'da 2, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Malezya ve Malta'da 1'er Mısır'da 2, Moldova'da 2, Nijerya ve Norveç'te 1'er, Özbekistan'da 2, Pakistan'da 3, Polonya ve Portekiz'de 1'er, Romanya'da 2, Rusya'da 4, Sırbistan'da 1, Singapur, Sudan, Slovakya'da 1'er, Suudi Arabistan Krallığı'nda 2, Tanzanya, Tayland, Türkmenistan'da 1'er, Ukrayna'da 2, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda'da 1'er, Yunanistan'da ise 4 noktada sandık kurulacak.

Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Almanya'da oy kullanılacak başkonsolosluklar ise şöyle:

Berlin Başkonsolosluğu

Düsseldorf Başkonsolosluğu

Essen Başkonsolosluğu

Essen Başkonsolosluğu/Dortmund

Essen Başkonsolosluğu/Siegen

Frankfurt Başkonsolosluğu

Başkonsolosluğu Frankfurt Başkonsolosluğu/Fulda

Frankfurt Başkonsolosluğu/Limburg

Hamburg Başkonsolosluğu

Hamburg Başkonsolosluğu/Kie

Hannover Başkonsolosluğu

Hannover Başkonsolosluğu/Bremen

Karlsruhe Başkonsolosluğu

Karlsruhe Başkonsolosluğu/Mannheim

Kassel Başkonsolosluğu

Köln Başkonsolosluğu

Köln Başkonsolosluğu/Aachen

Mainz Başkonsolosluğu

Mainz Başkonsolosluğu/Saarbrücken

Münih Başkonsolosluğu

Münster Başkonsolosluğu

Münster Başkonsolosluğu/Bielefeld

Nürnberg Başkonsolosluğu

Nürnberg Başkonsolosluğu/Regensburg

Stuttgart Başkonsolosluğu

Stuttgart Başkonsolosluğu/Ulm