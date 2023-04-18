Yozgatlı Pazarcılar: "Burada Patates 10 Lira. Eğer Soğan ve Patatesi Depolamasaydık Vatandaş Bugün Patatesi 20 Liraya Yiyecekti"

SEYFİ ÇELİKKAYA

Millet İttifakı Yozgat milletvekili adayları İYİ Partili eski Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfullah Kayalar, CHP'li Ali Keven, DEVA Partili İsmail Yılmaz, esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi. Yozgat Sebzeciler Derneği Başkan Yardımcısı Osman Yıldırım, Yozgat pazarlarında patatesin 10 lira, soğanın 15-20 lira arasında satıldığını belirterek, "Eğer depolamasaydık vatandaş, patatesi 20 liraya yiyecekti" dedi.

Millet İttifakı'nın Yozgat milletvekili adayları Lütfullah Kayalar, Ali Keven ve İsmail Yılmaz, kentte salı günleri kurulan pazarda esnaf ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Pazarcı esnafı, vatandaşın alım gücünün daralması nedeniyle alışveriş yapmadığını belirterek, açık pazar yerinin zemininin toprak olması nedeniyle yazın tozdan kışın da çamurdan perişan olduklarını dile getirdi. Esnaf, kapalı ve kalıcı bir pazar yeri talebinde bulundu.

"BUGÜN PATATES YERİNDE 12-13 LİRA CİVARINDA"

Yozgat Sebzeciler Derneği Başkan Yardımcısı Osman Yıldırım, pazarda satılan ürünlerin piyasanın altında olduğunu belirterek, "Yozgat pazarında arkadaşlarımız ürünü depoda bulundurduğu için bu para. Bugün patates yerinde 12-13 lira civarında. Arkadaşlarımız 3-4 ay önceden alıp, içeri koyduğu için bu paraya satıyorlar. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu paraya mal yok, sebze olarak, soğan da aynı patates de aynı" dedi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat'ta iklim şartlarından dolayı depolama yapılamadığının altını çizen Yıldırım, çiftçinin ürününü depolayamadığı için mağdur olduğunu, kendilerinin de ürünü her dönem dışardan almak zorunda kaldıklarını anlattı. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yozgat'ta zaten hükümetin yaptığı depoculuk, bizi de bir ara PKK'lı diye, teröristler diye ilan ettiler. Niye? 'Soğanı, patatesi stokladınız' diye. Biz bunu yapmasaydık bu vatandaş bugün 20 liraya yiyecekti patatesi. İki ay önceden aldık malı içeri koyduk, sattığımız kadar. Sebze Yozgat'tan başka her yerde altındır, Yozgat'ta pul. Biz bunu defalarca yetkilileriyle de görüştük. 10 lira patates, soğan 15-20 lira. Bu taze soğan yerinde 18 lira, yani burada 20 lira. Yozgat'ın esnafı bin lira, iki bin lira bulduğu zaman bayram eder. Domatesin bugün yerinde 8 lira, 10 liraya satılmıyor burada. Biz pazarcıyız, geçmişte vardık yine de olacağız, öleceğiz burada olacağız. Pandemiden sonra vatandaşlar marketlere gitmek zorunda kaldı. Pazarlar kapandı. Ondan sonra da vatandaşın cebinde sonuçta kredi kartı var, markette önemsemiyor bir şekilde alışveriş yapıyor. Burada nakit olduğu için, zaten bizim kar oranlarımız çok düşük, o yüzden biz kredi kartı koyamıyoruz. Koyduğu zaman banka kesinti falan birbirini karşılamıyor. Ondan dolayı mağduruz. Vatandaş sonuçta marketler alıştı, pandemi sürecinde. Böylece uğraşıp gidiyoruz bakalım, Allah sonumuzu hayır getirsin."