Yozgat'ta Yağışlarla Yüzü Gülen Çiftçiler Girdi Maliyetlerinin Düşmesi İçin Destek Bekliyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta bereketli bir dönem geçiren çiftçi, artan maliyetler nedeniyle tarımsal üretimde taban fiyatların maliyet hesabıyla belirlenmesini istiyor. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, hububat girdi maliyetlerini hesapladıklarını belirterek, "Şu anki girdi maliyetleriyle birlikte kilogramı 12 liradan aşağı düşüremiyoruz" dedi.

Yozgat il genelinde yağışların rekor seviyede olması hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim beklentisini artırdı. Ancak mazot, gübre ve tohum gibi girdi maliyetlerindeki fahiş artışlar çiftçinin gözünü açıklanacak taban fiyatlara çevirmesine neden oldu.

Çiftçiler, yağışların etkisiyle verim yüksek olsa bile, girdi maliyetleri nedeniyle kar edemeyeceklerini, taban fiyatların girdi maliyetlerinin gerçek değerleri üzerinden hesaplanarak açıklanması gerektiğini söyledi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, 2026 yılı bahar aylarının çok güzel geçtiğini, küçük çaplı sel ve su baskını olmasına rağmen çiftçinin yağıştan memnun olduğunu aktardı. Girdi maliyetlerinin aşırı yükseldiğini bildiren Açıkgöz, çiftçinin sezona 49 lira mazot ile başladığına, sonrasında mazot fiyatının 80 liraya kadar çıktığına dikkati çekti.

Başkan Açıkgöz şunları söyledi:

"Şu an mazot 64 liraya tekrar düştü. Belki yetkililerin elinde olmayan bir sebepten, savaş esnasında olan bir olay ama neticede bizim cebimizden gidiyor. Araziyi sürdük. Nohut eken nohut ekti. Mercimek eken mercimek ekti. Ay çekirdeği eken ay çekirdeği ekti. Gübrelerimizi attık. İlaçlarımızı attık. 24 liradan tut 35 lirayı gördü üre. Gübre 33 lirayı gördü. Bizim cebimizden gitti. Şimdi çiftçinin de iyi bir beklentisi var. Ne verirler buğday fiyatını? Maliyet hesapladık. Kilogramı 12 liradan aşağı düşüremiyoruz. Şu anki girdi maliyetleriyle birlikte 12 liradan aşağı düşüremiyoruz. 13 liraydı 2025'te, buğday fiyatının bugün en kötü şartlarda 16-17 lirayı görmesi lazım. Çiftçinin cebine 3 kuruş girmesi lazım. 2025 yılı İç Anadolu'nun afet yılıydı. Onun yükü de devam edip geliyor. İnşallah bu sene Allahutaala verim verir, mayısta da yağmur görürüz, iyi bir verim alırız da yorgunluğumuzu atarız. Şu anki gidişat bu."

"Silaj 6 lirada kaldı, saman 9 lirayı buldu"

Yaklaşan Kurban Bayramı'nda insanların kurban kesecek güçlerini bulunmadığını anlatan Açıkgöz, "Kurban geliyor, herkes kurban kesecek. O da bir gider. İnsanların şu an cebinde fazla parası yok. Olanlarda çok, olmayanlarda gerçekten sıkıntılı. İnşallah hayırlı olur. Sayın yetkililerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek, İç Anadolu'nun sıkıntılarını anlattıklarını bildiren Açıkgöz, "Yonca ekilmesi lazım, mısır silajı ekilmesi lazım, korunga ekilmesi lazım, fiğ ekilmesi lazım, Macar fiğ ekilmesi lazım. Bu biraz daha girdi maliyetini düşürür. 2025 yılında saman para etmez diye saman yapılmadı. Silaj 6 lirada kaldı, saman 9 lirayı buldu. Böyle bir dönemde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA