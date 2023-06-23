Yozgat'ta Yağışlar Arıları Strese Soktu, Petekler Boş Kaldı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Öğretim Üyesi Dr. Orhan Ermetin, özellikle Yozgat'ta Nisan-Mayıs-Haziran aylarında yağışın bol olmasının arıcılığı olumsuz etkilediğini belirterek "Arılar strese girdi. Hasat zamanı biraz gecikecek, bal üretimi biraz daha azalacak" dedi. Yozgat Arıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sarı da "Yüzde 50, yüzde 60 geçen seneye göre verim düşer" dedi.

Her yıl yaklaşık 400 bin ton bal üretiminin yapıldığı Yozgat'ta yağışların arılarda strese neden olduğu bunun da bal üretimini düşüreceği belirtildi. Yozgat'ta 400 yerli arıcı 27 bin 851 arılı kovanı ile bal üretimi yapılıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü Öğretim Üyesi Dr. Orhan Ermetin, özellikle Nisan-Mayıs-Haziran aylarında yağışın bol olması aracılığı biraz olumsuz etkiledi" derken, Yozgat Arıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sarı da "Maliyetler yükseldi bizim elimizdeki ürettiğimiz balımız para etmiyor. Şu anda balın kilosu 80 lira veya 100 lira. Yeni sezonda ben 150 lirayı düşünüyorum" diye konuştu.

"ARILAR STRESE GİRDİ. OĞUL YAPIMI BİRAZ DAHA FAZLA OLDU"

Arıların doğaya çıkamaması nedeniyle strese girdiklerini vurgulayan Ermetin, şöyle konuştu:

"Özellikle Nisan-Mayıs-Haziran aylarında yağışın bol olması aracılığı olumsuz etkiledi. Bunun sebepleri; arılar nektar ve polen toplamakta epey bir zorlandılar, toplayamadılar. Dolayısıyla arılar strese girdi. Oğul yapımı biraz daha fazla oldu bu dönemde. Yağışların fazla olması gece gündüz sıcaklığında aradaki farkı bayağı yüksek olması arıcılıkta verimi bu yıl biraz daha düşürecek. Temmuz'un 15'inden sonra bal hasadı başlar. Şu anda peteklerimiz çok dolu değil, arı petekleri. Havalar ısındıkça arılarda çok tarlaya çıkacaklar ve daha çok polen ve nektar toplamak isteyecekler, dolayısıyla artacak ama hasat zamanı biraz gecikecek, bal üretimi biraz daha azalacak. Çiftçilerin şu anda yapacakları bir şey yok. Panik yapacak bir durum da yok. Bu yılki iklim şartları bunu gerektirdi. Normal arılarına bakım şartlarına devam etmelerini tavsiye diyoruz.

"SOĞUK OLDUĞU İÇİN ARI ÇALIŞAMADI, İŞ YAPAMADI"

Yozgat Arıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sarı da "Yağış bol oldu, arı çalışamadı, soğuk olduğu için arı çalışamadı, iş yapamadı. Yağış bol, çiçekler bol ama arı çalışamadı. Soğuk oldu arı kendini ısıtamadı. Arı gelişmedi soğuktan. Çiçekleri devamlı yağmur yıkadığı için çiçeklerden faydalanamıyor arı. Bir de soğuk oluyor, arı iş yapamıyor. Araziye gidip yaylım yapamıyor, gidip çiçek alıp gelemiyor, doğadan" dedi.

"YÜZDE 50, YÜZDE 60 GİDEN SENEYE GÖRE VERİM DÜŞER"

"Verim tabi ki düşer. Bizim arılarımız şu anda çalışması lazımdı, ikinci katı vurmamız lazımdı, şu anda birinci katı bile doldurtamadık. Yüzde 50, yüzde 60 giden seneye göre verim düşer" diyen Dernek Başkanı Sarı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mevsimine göre yapıyoruz, şu anda kaç arı çalıştırdın ona göre bal alıyorsun, mevsimine göre, birimine göre bal alıyorsun. Fiyatlar düşük, piyasaya göre çok düşük. Giden sene toptan 70 liraydı, 60 liraydı. Biz peteği giden sene 50 milyon liraya alıyorduk bu sene 150 milyon liraya alıyoruz. Çıtanın tanesini bir liraya alıyorduk bu sene 7 liraya alıyoruz. Piyasa pahalı ama bal para etmiyor. Maliyetler yükseldi bizim elimizdeki ürettiğimiz balımız para etmiyor. Şu anda balın kilosu 80 lira veya 100 lira. Yeni sezonda ben şahsım adına söylüyorum ben 150 lirayı düşünüyorum. Çünkü çıkamıyoruz içinden. 150 lirayı düşünüyoruz kiloda. Havaların ısınmasını bekliyoruz. İnşallah bundan sonra havalar ısınacak, ısındıktan sonra biz biraz verim alacağımızı bekliyoruz. Mevsim çok güzel, çiçekler güzel inşallah mevsim de uzayacak, onun için biz inşallah istediğimiz hedefe ulaşmayı istiyoruz."

"SAHTE BAL OLDUĞU MÜDDETÇE BALIMIZ PARA ETMİYOR"

Kendisinin de arılarının, kovanlarının bulunduğunu bildiren Sarı, geçen sene 5.5- 6 tonun üzerinde bal ürettiğini, bu sene böyle giderse 2.5-3 ton ancak bal alabileceğine değindi. Sarı, hava şartlarından, iklim şartlarından arıların gelişmediğini, bu nedenle de bal yaptıramadıklarına vurgu yaptı, sahte bal konusunda da tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

"Sahte bal olduğu müddetçe bizim ürettiğimiz balımız para etmiyor. Adam diyor ki; sizden bir kilo alacağıma öbür taraftan iki kilo alırım diyor. Onun ne olduğunu vatandaş bilmiyor. Bilmediği için yanılıyorlar, kendi kendilerini zehirliyorlar. Ben buradan sesleniyorum herkese, bütün millete; üreticiden alınsın, bildik yerden alısın. Bir de süzmeye yanılmasınlar. Süzme sahte olduğu için sahte bal olduğu için yanılıyorlar. Bütün millete sesleniyorum; bu sahte bala aldanmasınlar. Üreticiden alsınlar, belgeli arıcıdan alsınlar."