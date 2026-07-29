Yozgat'ta CHP’den istifa ettiler, YENİ Parti’ye yürüdüler

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Yozgat il yönetimi ile görevde kalan ilçe başkanları, Boğazlıyan ilçesinde bir araya geldi. CHP'den istifa ettiklerini ve siyasi mücadelelerini YENİ Parti'de sürdüreceklerini açıklayan ilçe başkanları ve partililer, YENİ Parti ilçe örgütü binasına kadar sloganlar atarak yürüdü.

CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan İl Başkanı Abdullah Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Güven, Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile diğer 12 ilçe örgüt başkan ve yöneticileriyle partililer, CHP Boğazlıyan İlçe örgütü binası önünde toplandı. CHP'den istifa ettiklerini açıklayan partililer, YENİ Parti ilçe örgütü binasına kadar slogan atarak yürüdü. Görevden alınan İl Başkanı Abdullah Yaşar, şöyle konuştu:

"Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kırgınlığımız, dargınlığımız ne kurucusuna ne ilkelerine ne de altı okuna en ufak dil uzatmamız söz konusu bile olamaz. Biz sıkı sıkıya bağlıyız ilkelerine, Atatürk'ümüze. Ama günümüzde maalesef üzülerek söylüyorum, sarayın mahkemesi tarafından atanan hiçbir yetkisi olmayan bir ekip tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek isteyenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yolunu kesmek isteyenler bir daha yanılmışlardır. Bir daha duvara toslamışlardır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bölünmedi, parçalanmadı. Top yekun olarak bugün seçilmiş Sayın Genel Başkanımız Özgür Özer'in liderliğindeki yeni partide toplanarak tek vücut olmuştur. YENİ Partimizin seçilmiş genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde iktidar yürüyüşümüz devam etmektedir. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki toplu istifalarımız, dün Yozgat'ta açıklamamızı yaptık, istifamızı ettik. Yolumuz açık olsun. Biz başaracağız."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÇATISI ALTINDA YILLARCA BÜYÜK BİR ONURLA SİYASET YAPTIK"

CHP'den istifasını duyuran Boğazlıyan İlçe Başkanı Mert Ertekin de yaptığı yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yıllarca büyük bir onurla, büyük bir inançla siyaset yaptık. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, demokrasiye, adalete ve halkın iradesine olan bağlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermedik. Ancak geldiğimiz noktada, kendi değerlendirmemize göre Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadelemizi sürdürebileceğimiz bir siyaset alanı bırakılmadığına inanıyoruz. İşte bu nedenle bugün mücadelemizi sonlandırmıyor, tam aksine, yeni bir umutla, yeni bir başlangıçla yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra yürüyüşümüz, Sayın Özgür Özel'in liderliğinde YENİ Parti çatısı altında devam edecektir. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek iktidar yürüyüşü artık bu yeni başlangıçla birlikte yükselecektir. Bugün Boğazlıyan tarihi bir güne ev sahipliği yapmaktadır. Yozgat'ımızın 14 ilçesinden gelen ilçe başkanlarımız, yönetim kurulları, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, il başkanımız ve il yönetimimizle birlikte ortak bir iradeyi ortaya koyuyoruz. Bugün Boğazlıyan'dan yükselen bu ses sadece bir ilçenin değil, Yozgat'ın ortak sesi, ortak vicdanı ve ortak umududur."

Kaynak: ANKA