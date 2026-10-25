Yozgat Çayıralan'da 60-70 yılkı atı jandarma devriyeleriyle korunuyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Çayıralan ilçesindeki Akdağlar'da yaşayan yaklaşık 60-70 yılkı atı, jandarma ekiplerinin devriyeleriyle takip ediliyor. Atların zarar görmesini ve bölgede yetişen endemik bitkilerin tahrip edilmesini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda, bölgeye gelen yurttaşlar da doğal yaşamın korunması konusunda uyarılıyor. Çayıralan Kaymakam Vekili Emre Açar, "Doğamızı, çevremizi, özellikle yılkı atlarımızı ve endemik bitkileri korumak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Yozgat'ın Çayıralan, Akdağmadeni ve Kadışehri ilçeleri ile Sivas'ın Şarkışla ve Yıldızeli ilçeleri arasında uzanan, yaklaşık 2 bin 270 metre rakımlı Akdağlar, yılkı atlarının yanı sıra endemik bitkilere ve tıbbi aromatik türlere de ev sahipliği yapıyor.

Akdağlar'ın Çayıralan kesiminde uzun yıllardır yaşayan yılkı atlarını görmek isteyenler, hayvanların insan kokusunu aldıklarında uzaklaşmaları nedeniyle çoğu zaman onları göremiyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise atların korunması için bölgede devriye geziyor, yaralanan hayvanların tedavisine de destek oluyor.

Bölgede yaklaşık 2 yıl önce ayağı kırılan bir yılkı atı, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan'ın öncülüğünde yürütülen arama çalışmasıyla bulunmuştu. Sağ ön ayağından yaralanan at, traktör kasasında Akdağlar'ın eteğindeki bir çiftlik evine götürülerek tedavi edilmiş, ardından doğal yaşam alanına bırakılmıştı.

Çayıralan Kaymakam Vekili Emre Açar ve İlçe Jandarma Komutanı Haluk Aktan da yılkı atlarının yaşam alanını ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu. Çocukluğundan beri bölgeyi tanıyan Süleyman Kandemir'den atlar ve doğal yaşam hakkında bilgi aldı.

"BU BÖLGEDE 60-70'E YAKIN AT BULUNUYOR"

Bölge sakini Süleyman Kandemir, yılkı atlarının yaşadığı bölgenin 2 bin 270 metre yükseklikte bulunduğu, Akdağlar silsilesinin bu kesimindeki yılkı atlarını görebilmenin, çok vahşi olmaları nedeniyle görebilmenin şansa bağlı olduğunu anlattı. Kandemir, şu bilgileri verdi:

"Bu bölgede 60-70'e yakın sürekli yılkı atlarımız bulunur. Atlar da çok yabani. Hiç kimseyi yaklaştırmaz. Zaman zaman yaralanma olduğu zaman Jandarmamız, özellikle Haluk komutanımız geliyor onları tedavi ediyor. Zaman zaman kırılmalar olduğu zaman onlar özellikle ilçeye indirerek tedavisi de yapıyor.

Bu bölge gerçekten endemik bitki açısından da çok zengin. Gördüğünüz çiğdemler doğal safran. Bütün meyveler var. Karamıh var, dağ eriği var, alıç var, armut var, geyik elması var. Dağ silsilesi aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 2 bin 700 hektar mermer yatakları. Yeraltı da zengin üstü de zengin."

"HERKESİ BU DOĞAL GÜZELLİKLERİ GÖRMEYE BEKLİYORUZ"

Çayıralan Kaymakam Vekili Emre Açar ise ilçenin tarımı ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını belirterek, doğal yaşamın korunması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Açar, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanıyla da gerçekten 'Yiğidin harman olduğu yer' denilebilecek bir bölge. Bize de doğamızı, çevremizi korumak yakışır. Bu bölgedeki özellikle yılkı atlarımızı ve endemik bitkileri korumak için elimizden geleni yapıyoruz.

Hem doğamızı korumak hem de bu doğada yaşayan canlıların tahrip edilmesini önlemek için gerekeni yapıyoruz. Bundan sonra da gereken özeni göstereceğiz. Bugün burayı yerinde görmek için geldik. Bu doğal güzellikleri korumak ve tanıtmak için elimizden geleni yapacağız.

Yaklaşık 2 bin 300 metre rakımdayız. Temiz bir havası var ve görülmeye değer birçok yeri bulunuyor. Etrafımızda çok güzel doğal manzaralar var. Herkesi Çayıralan'daki bu doğal güzellikleri görmeye bekliyoruz."

Kaynak: ANKA