Balığın kulağına kar suyu kaçtı, olta balıkçıları yılın son günü Galata Köprüsü'nde 'rastgele' dedi
İstanbul'da kar özlemi sona ererken, dondurucu soğuklara aldırış etmeyen olta balıkçıları, Galata Köprüsü'nde renkli görüntüler oluşturdu. Balıkçılar, kar yağışının ardından denizde bolluk yaşandığını belirtti.

Kar özlemi İstanbul'da son bulurken, yılın son gününde dondurucu soğuğa aldırış etmeden Galata Köprüsü'ne gelen olta balıkçıları renkli görüntüler oluşturdu. Balıkçılar, oltalarına en çok istavrit ve çinekopun takıldığını söyledi.

Megakent İstanbul'da kar özlemi gece saatlerinde son bulurken, sabah saatlerinde ise dondurucu soğuklar etkisini sürdürdü. Olta balıkçıları ise yılın son gününde kar yağışının bereketiyle dondurucu soğuğa aldırış etmeden Galata Köprüsü'ne gelerek "rastgele" dedi. Köprüde oltalarını denize sallayan balıkçılar, rızıklarını aradı. Kimisinin oltasına istavrit, kimisininkine de çinekop takıldı. Boğaz manzarası eşliğinde bekleyen olta balıkçıları renkli görüntüler oluşturdu.

"Balık tuttuğumuz için mutlu oluyoruz"

Galata Köprüsü'ne gece saatlerinde balık tutmaya geldiğini söyleyen Ali Çiloğlu, "Biz buraya gece saatlerinde geldik. 11, 12 tane çinekop tuttuk. Şimdi istavrit tutmaya devam ediyoruz. Hava esiyor, çok soğuk bir hava var. Balık olunca tuttuğumuz için mutlu oluyoruz, keyfimiz yerine geliyor" dedi.

"Kar yağışından sonra denizde bolluk var"

Balık tutmaya gelen Eyüp Sayik, "Denizde istavrit bol, çinekop var. Şu anda lüfer çıkmıyor, balıklar güzel. Kar yağışından sonra denizde bir bolluk var. Daha güzel bir bolluk var. Gece 23.00'den beri buradayız. İstanbul'umuzun en güzeli, en harika yeri burası" şeklinde konuştu.

"Sıkıntı ve stresi atmak için buraya geliyoruz"

Stres atmak için balık tutmaya geldiğini söyleyen Mehmet Kayar ise, "Şu an bolluk istavritten yana. Akşam da çinekop yapıyoruz. Günümüz güzel, bereketli geçiyor. Sıkıntı ve stresi atmak için buraya geliyoruz. Şu anda denizde de hareketlilik var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
