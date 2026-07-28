Yeşim Ustaoğlu’nun Yeni Filmi 'Artakalan'ın Dünya Prömiyeri San Sebastian’da

(İSTANBUL) - Yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp yönettiği, MUBI ortak yapımcılığındaki "Artakalan (What Remains)", dünya prömiyerini 74. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirecek. Ustaoğlu, yaklaşık 20 yıl sonra "Pandora'nın Kutusu" ile kazandığı Altın İstiridye'nin ardından aynı festivale yeni filmiyle dönüyor.

Türk sinemasının uluslararası alanda en çok tanınan yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp yönettiği yeni filmi "Artakalan (What Remains)", dünya prömiyerini 74. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde yapacak.

MUBI'nin ortak yapımcılığını üstlendiği film, Ustaoğlu'nun 2008 yapımı "Pandora'nın Kutusu" ile festivalin en büyük ödülü olan Altın İstiridyeyi kazanmasının ardından yaklaşık 20 yıl sonra San Sebastián'a dönüşünü de simgeliyor.

Başrollerini Öykü Karayel ile Metin Akdülger'in paylaştığı filmde, usta oyuncu İlyas Salman ve genç oyuncu Ali Kayra Kul da rol alıyor. Film, yaratma gücünü ve yaşama sevincini kaybetmeye başlayan şair Elif'in, hayatını yeniden kurabilmek için çıktığı içsel ve dönüştürücü yolculuğu konu alıyor.

Filmin müziklerine gitarist ve besteci Şevket Akıncı imza atarken, şair Birhan Keskin'in eserleri de anlatının önemli bir parçası olarak hikâyeye eşlik ediyor.

"ÖZGÜRLÜĞÜ VE KOŞULSUZ SEVGİYİ YENIDEN KEŞFETME HİKAYESİ"

Yeşim Ustaoğlu, filmin merkezinde insanın kendi yaşamıyla yeniden bağ kurma arayışının yer aldığını belirterek, "Artakalan"ın özgürlük, aidiyet, hafıza ve sevgi üzerine kurulu çok katmanlı bir yolculuk olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, filmle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"İçine sıkışıp kaldığımız, neredeyse yaşama iştahımızı, yaratım esinimizi yitirdiğimiz hayatın içinden; özgürleşmeyi, sadeleşmeyi, bakmayı, duymayı, dokunmayı ve koşulsuz sevginin anlamını bize deneyimleten bir yolculuğun hikayesi Artakalan."

Yaklaşık 20 yıl önce "Pandora'nın Kutusu" ile San Sebastian'dan ödülle döndüğünü anımsatan Ustaoğlu, bu kez yeni filmiyle festivale yeniden katılmanın kendisi için ayrı bir heyecan taşıdığını belirterek, şimdi en büyük dileğinin filmin izleyiciyle buluşması olduğunu ifade etti.

Uluslararası festival yolculuğuna San Sebastian'da başlayacak olan "Artakalan", dünya prömiyerinin ardından Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: ANKA