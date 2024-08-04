Yeşilay Genel Başkanı, Kumar ve İnternet Bağımlılığına Dikkat Çekti

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, kumarın insanlar üzerindeki etkilerini ve özellikle de internet ortamında oynanan kumar oyunlarının tehlikelerine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep'e gelen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Gaziantep Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye genelinde 120 şubeyle bağımsız yaşamın güzelliğini ulaştırmaya çalıştıklarına değinen Dinç, bağımlılığın fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi olarak insanları yaraladığını ve bu nedenle bağımlılıkla mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özellikle çocuklar ve gençlerin bağımlılıktan korunması gerektiğine dikkat çeken Dinç, uyuşturucu ve kumar başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadele vurgusu yaptı.

Yeşilay'ın 104 yıldan bu yana Türkiye'nin dört bir yanında bağımlılıkla mücadele ettiğini belirten Dinç, "104 yıldan beri ülkemiz ve insanımız için büyük bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Bu bağımsızlık mücadelesi vatan savunması kadar kutsal gördüğümüz bir çalışmadır. Malumunuz Türkiye'de ilk başta Yeşilay Cemiyeti çalışmalarına başlarken gençlerimiz alkole bağımlı olmasın ve bu bağımlılık pençesinde fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel anlamda kalıcı zararlarla boğuşmak zorunda kalmasın diye kurulmuş bir cemiyetti. Sonrasında bağımlılıklar çeşitlendikçe alkolün yanına sigara, uyuşturucu ve nihayetinde kumar, internet ile ilgili bağımlılıklar başladı. Neticede bugün geldiğimiz noktada Türkiye Yeşilay Cemiyeti 104 yılında hem çocuklarımız hem gençlerimiz hem de bütün insanlık için 5 tane bağımlılık ile mücadele ediyor. Bu bağımlılıklar kumar, alkol, sigara, uyuşturucu ve internet ile ilişkili bağımlılıklar" dedi.

Bağımlılığın fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi olarak insanları yaraladığını ve bu nedenle bağımlılık ile mücadelenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Dinç, "Gençlerimiz ve çocuklarımız, hiçbir şekilde bağlılığa bulaşmasın, yaklaşmasın ve başlamasın diye Türkiye'mizin 120 tane noktasında şubelerimiz üzerinden bağımlılıkları önlemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. 175 üniversitede gençlik kulüpleri üzerinden gençlerle bir araya geliyoruz, akran eğitimleri yapıyoruz, kamplar organize ediyoruz ve gençlik festivalleri düzenliyoruz. Tek derdimiz gençlerimiz, çocuklarımız bağımlılığa bulaşmasınlar. Bağımlılığa bulaşmadan hayata başladıklarında çok daha güçlü sağlıklı olurlar. Gençlerimiz ve çocuklarımız bağımlılığa bulaşmadan hem kendileri, aileleri ve insanımız için çok mutlu bir gelecek yaşamış olacaklar. Çocukluk ve gençlik yaşlarında bağımlılığa bulaştıklarında hem kendileri hem de insanımız için çok ciddi bedeli olan sonuçları olacak bir sürece giriyorlar. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu kötülüklerden korumak için gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşilay'ın alkol, sigara, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği sunduğunu belirten Dinç, "Bağımlılıkla mücadelede güçlü bir endüstriyle karşı karşıyayız ancak biz de güçlü şekilde mücadele ediyoruz" dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin kapsamlı ve yapılandırılmış terapi programları sunduğunu ve bağımlı bireylerin bu merkezlere başvurarak ücretsiz destek alabileceklerini hatırlatan Gaziantep'te de 2 tane Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin olduğunu bildirdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak Gaziantep'i çok önemsediklerini belirten Dinç, Gaziantep'teki çocuk, genç ve her yaş grubun bağımlılığa bulaşmaması için her türlü gayreti gösterme noktasında bir çaba ve gayretlerinin olduğunu ifade etti.

Bağımlılık risklerinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Dinç, "Dün bir bağımlılık ile başlayan mücadele bugün 5'e çıkmış durumda. Risk daha çok fazla yayılmış durumda. Dolayısıyla da bizim gün geçtikçe gayretimiz artıyor. Asla pes etmek gibi bir durum söz konusu değil. Bağımlılıkla mücadelede güçlü bir endüstriyle karşı karşıyayız ancak biz de güçlü şekilde mücadele ediyoruz. Bağımlılık endüstrisi hiç pes etmeden gece-gündüz daha fazla insan bağımlı olsun diye çalışıyor. Biz de tam karşı cephede daha fazla insan bağımsız olsun, bağımsızlıklarını korusun diye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kumar bağımlılığının son yıllarda uyuşturucu sonra an çok artan bağımlılık türü olduğuna dikkat çeken Dinç, şunları söyledi:

"Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'mize neredeyse uyuşturucu ile başa baş giden en büyük bağımlılık olarak karşımızda kumar bağımlılığı var. Kumar bağımlılığı inanılmaz bir şekilde yayıldı. İnternet üzerinden oynanan kumarlara endüstri 'kumar' demiyor. Endüstri 'bahis, talih, şans oyunu' diyor ama insanları ağına çekiyor. İnsanlar o ağa girdikten sonra ilk başta kazanıyorum sanıyorlar ama çok büyük kaybediyorlar. Kumara bulaştıklarında kendilerini kurtarmaları çok zor oluyor. Çok büyük kayıplardan sonra ancak tedaviye başvuruyorlar ama o sırada da hem kendileri malından ve mülkünden oluyorlar hem de anne babaların bütün imkanlarını bitirmiş oluyorlar. O yüzden kumar ile ilgili çok ciddi bir gündemimiz var. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'mizden kumar ile ilgili de problem ve zorluk yaşayan insanlara destek veriyoruz."

"Deprem bölgesindeki rehabilitasyon çalışmalarının sürdürülebilirliği çok önemli"

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve beraberindeki heyet, depremden etkilenen illeri ziyaret edip Yeşilay'ın bölgede yürüttüğü rehabilitasyon çalışmalarını yerinde gözlemledi ve atılacak yeni adımları yetkililerle istişare etti.

"Arzumuz depremzede yavrularımızın yüzünü güldürebilmek"

Depremden etkilenen 11 ilde 13 Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) vatandaşlara ücretsiz psikososyal destek sağladığını belirten Dinç, Benim Kulübüm Yeşilay Psikososyal Destek Tırı'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeşilay'ın çocukların ihtiyaçlarını gözeterek hazırladığı Benim Kulübüm Yeşilay Tırı, depremden etkilenen çocukların normalleşme süreçlerini hızlandırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için hizmet veriyor. Çadır ve konteyner kentlerdeki çocuklara ulaşan Yeşilay Tırı, bugüne kadar 1000'in üzerinde gönüllü ve 600'ün üzerinde Yeşilay personelinin desteğiyle 4000'in üzerinde etkinlik gerçekleştirdi ve 14 binden fazla çocuğa ulaştı. Depremden hemen sonra 'Ne yapabiliriz?' sorusuyla yola çıkan psikologlar, pedagoglar ve eğitmenlerimizle 'Benim Kulübüm Yeşilay Tırı' projesini hayata geçirdik. Amacımız, depremzede çocukların yüzünü güldürmek ve travmalarının etkilerini azaltmak. Yeşilay, gönüllüleri ve personeliyle milletimizin her daim hizmetindedir" diye konuştu. - GAZİANTEP