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Yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı

Yerel Haberler

Yerle bir olan Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yerle bir olan Hatay'ın Ekinci mahallesinde hiçbir ev yıkılmazken, bu durumu görenler gözlerine inanamadı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yerle bir olan Hatay'ın Ekinci mahallesinde hiçbir ev yıkılmazken, bu durumu görenler gözlerine inanamadı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte adeta Hatay yerle bir oldu. Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci mahallesinde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü.

O mahalle havadan dron ile görüntülendi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Ekinci Hatay Yerel Haberler

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