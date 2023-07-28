Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu Bayraklı'da Toplandı

İzmir'deki yerel yönetimlerin eğitim faaliyetlerini geliştirmek ve belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak için kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu, “Okul Öncesi Eğitim” temasıyla bu kez Bayraklı’da toplandı. Bayraklı’ya özgü geliştirilen eğitim modeli BEMO anlatıldı ve katılımcıların beğenisini topladı. Kurul Başkanı Aytekin Sözen, “Eğitimde tek hedefimiz gelişmiş bir kent ve ülke olmak. Bunu yerel yönetimlerle başaracağız” dedi.

İzmir'deki yerel yönetimlerin eğitim faaliyetlerini geliştirmek ve belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak için kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu, "Okul Öncesi Eğitim" temasıyla bu kez Bayraklı'da toplandı. Bayraklı'ya özgü geliştirilen eğitim modeli BEMO anlatıldı ve katılımcıların beğenisini topladı. Kurul Başkanı Aytekin Sözen, "Eğitimde tek hedefimiz gelişmiş bir kent ve ülke olmak. Bunu yerel yönetimlerle başaracağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Yerel Yönetimler Eğitim Koordinasyon Kurulu, Kemalpaşa ve Torbalı'nın ardından üçüncü toplantısını Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Havuz Restoran'da bir araya gelen üyelere, Bayraklı Belediyesi'nin anaokullarında uygulanan ve Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Bayraklı Eğitim Modeli anlatıldı. Toplumsal, sosyal, ekonomik ve kültürel adalete dayalı katılımcı, demokratik ve adil eğitim modeli olan BEMO büyük beğeni topladı. Bayraklı Belediyesi'nin eğitim çalışmaları ile ilgili video gösterimi de yapıldı.

İZMİR'İN EĞİTİM HARİTASI ÇIKARILACAK

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İBB Eğitim Koordinasyon Kurulu Başkanı Aytekin Sözen, " İzmir'in eğitim analizini yaparak nerede ne var bilmek ve ona göre projeler üretip, eğitim faaliyetleri yürütmek istiyoruz. Tüm ilçelerimizin yerel yönetimleriyle koordine halindeyiz. Tek hedefimiz var: Gelişmiş bir kent ve gelişmiş bir ülke olmak! Bunu yerel yönetimlerle yapmak istiyoruz. Bu noktada Bayraklı Belediyesi'nin çalışmalarını da gururla takip ediyoruz. Diğer ilçelerimize de örnek olmalı ve bir ilçemizdekini başka ilçelerimize de yaymalıyız. O nedenle bir aradayız. Okul öncesi eğitim kurumları, dijital arşiv, eğitim alanında kent envanteri gibi çalışmalarla kentimizi eğitimde ileriye taşıyacağız" dedi.

EĞİTİM FIRSAT DEĞİL, HAKTIR

Bayraklı'daki eğitim çalışmalarını anlatan Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Çağrı Şahin, "Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal öncülüğünde İzmir'in 200 öğrenci kapasiteli en büyük ve en donanımlı anaokulunu Bayraklı'da açtık. Açacağımız üçüncü okul öncesi eğitim kurumu ile öğrenci kapasitemizi 500'e çıkarmış olacağız. Amacımız Bayraklı'ya özgü eğitim modelimiz ile mahalle okulları oluşturarak, sosyal adaleti sağlamaktı ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca yaklaşık bin öğrenci kapasiteli Sosyal Etkinlik Merkezimiz ile lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurs imkanı sunuyoruz. Ulaşım ve öğle yemek desteği de veriyoruz. Bunun yanında pandemi döneminde online eğitime geçen ilk kurum olduk. Sonrasında bu eğitimleri TVBEK projemizle önce bir televizyon kanalı sonrasında da Youtube'a taşıdık. Kısacası Bayraklı'da her öğrencimizin anaokulundan üniversiteye kadar yanındayız. Çünkü bu, eğitimci Başkanımız Serdar Sandal'ın önemle üzerinde durmamız için biz bürokratlara verdiği net bir talimattır ve çocukların eğitimi Başkanımız Serdar Sandal'ın en hassas noktasıdır. Bizler de eğitimciler olarak çocuklarımız için en iyisini yapmak zorundayız. Unutulmamalıdır ki, eğitim bir fırsat değil; haktır" dedi.

TOPRAK ZENGİNLEŞTİ

Araziye Yamanlar Dağı'ndan orman toprağı getirilerek, mevcut toprağı zenginleştirmek ve bitkilerin adaptasyonunu hızlandırmak için kullanıldı. Orman içerisinde bir de 'kompost alanı' oluşturuldu. Kentteki parklardan toplanan bitki ve dal atıkları burada komposta dönüştürülmeye ve organik gübreyle birleştirilerek fidanlara uygulanmaya başlandı. Aynı zamanda, bitkilerin hızlı şekilde gelişmesini desteklemek için mikoriza mantarı uygulaması da yapıldı.

SÜNGER KENT MODELİ

İklim krizine ve en tehlikeli sonuçlarından biri olan kuraklığa karşı alınan önlemler çerçevesinde de yağmur suyu hasadı ve toprak onarımı için 127 su tutucu hendek, 115 hilal ve 10 bent kuruldu. Sünger kent modeli üzerinden tasarlanan sistem sayesinde yağmur sularının toprak tarafından tutulması ve yeraltı rezervlerine ulaşması sağlanırken, aşırı yağışlarda yaşanabilecek taşkınların da önlenmesi amaçlandı. Tüm bu düzenlemeler, 5 yıl sonra ormanın kendi kendine yetebilecek hale gelmesi planlanarak gerçekleştirildi.

Macera rotası adı altında yürüyüş yollarının da açıldığı Kent Ormanı'nda yaz dönemi nedeniyle ağaçlandırma çalışmalarına ara verilirken, Eylül ayı sonrasında yeniden fidan dikimine başlanacak ve arazinin tamamı ağaçlarla kaplanacak.

KENT VE DOĞA UYUMU

Binlerce ağacı barındıracak Kent Ormanı projesinin, iklim değişikliğine karşı şehir ve doğa uyumlaması planlanarak yapıldığına dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Yeşilin her tonunun coşkuyla filizlendiği, mavinin en güzel tonlarının toprakla, yaşamla ve yeşille kucaklaştığı Karşıyaka'mızda eşsiz bir projeyi yaşama geçiriyoruz. Orman derken, sadece ağaçlandırma yapmıyoruz. Buradaki toprağı onararak ve suyu tutarak buradaki yaşamın canlanmasını sağlıyoruz. Daha önce ağaçsız ve kayalık bir bölge olan arazide kurduğumuz ormanla; kentsel ısı adası etkisini azaltmaya ve iklim kriziyle mücadeleye de önemli katkılar sunacağız. Uzun soluklu bir yatırım olan Kent Ormanı'nın önemi gelecek yıllarda çok daha iyi anlaşılacak ve çocuklarımız için yaşamsal değere sahip çok kıymetli bir miras olacaktır. Ekolojinin, ekonomiye yenilmesine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle, Karşıyaka'mızı geleceğe hazırlamak için öncü projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.