Yerel Tarihçi Ali Merzeci'den Başkan Seçer'e Ziyaret

MERSİN (ANKA) - Yerel tarihçi ve turizmci Ali Merzeci, ziyaret ettiği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e Mersin Belediyesi'nin ilk kadın Meclis üyelerinden Zekiye Halil Olgaçay'ın Cumhuriyet Halk Fırkası'na kabul yazısının orijinal ve ıslak imzalı halini takdim etti.

Yerel tarihçi ve turizmci Ali Merzeci, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Merzeci, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e Cumhuriyet Halk Fırkası'na Mersin'den ilk başvuruyu yapan ve Mersin Belediyesi'nin ilk kadın Meclis üyelerinden Zekiye Halil Olgaçay'ın Cumhuriyet Halk Fırkası'na kabul yazısının orijinal ve ıslak imzalı halini takdim etti.

"BİZİM FEYZ ALDIĞIMIZ KİŞİ BELLİDİR; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TÜ"

Ziyarette; yerel tarihçi ve turizmci Ali Merzeci'nin oğlu Güven Merzeci ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim yer aldı. Seçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çok önemli, değerli bir belge. Dünyada kadının adı yokken, ülkemizin kurucusu, mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu, partimizin kurucusu, kurtarıcısı Ulu Önder'in 1930'lu yıllarda Türkiye'de kadınımıza seçme ve seçilme hakkını tanıması çok önemli. Önce yerel seçimlerde, daha sonra da milletvekilliği genel seçimlerinde 1934 yılında kadınlara bu hakkı verdi, 1935 seçimlerinde mebus oldular. Bu, Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından da son derece önemli. Bu konuştuğumuz tarihten yaklaşık 1 asır sonra Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı konuşuyoruz. Hala kadın-erkek eşitliğini konuşuyoruz, bu tip çalışmalar yapıyoruz. Demek bizden 1 asır önce o feraset, ileriyi görüş, zeka, o tarihlerde bazı kararlar aldırmış. Açıkçası böyle bir liderin kurduğu bir partinin mensubu olmak, böyle bir liderin kurduğu bir ülkede, bu coğrafyada böyle bir laik, demokratik bir Cumhuriyet'i kurmuş bir liderin görüşleri doğrultusunda yöneticilik yapmak her zaman bana onur vermiştir. Onur vermeye de devam ediyor. Dolayısıyla bizim feyz aldığımız kişi bellidir; Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bizim yolumuz belli. Çünkü liderimiz o."

"KADIN EMEĞİNE VE KADINA VERDİĞİNİZ DEĞERDEN ETKİLENDİM"

Ali Merzeci, Başkan Seçer'in hizmetlerinde ve projelerinde kadın emeğini öne çıkararak kadınlara öncelik vermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kadın emeğine ve kadına verdiğiniz değerden etkilendim. Kadının Türkiye'de Cumhuriyet ile vücut bulmuş haklarının bir maddi belgesini, bir müzayedede buldum, satın aldım ve dedim ki 'Başkanım'a hediye edeceğim.' Bununla ilgili gazete çalışması yaptım. Sadece kadın emeğine verdiğiniz değerden değil; bu hanımefendi, rahmetli, Mersin Belediyesi'nin ilk kadın Meclis üyesi. Aynı aylarda Afet İnan Ankara'da Meclis üyesi oluyor. İlk defa Anadolu'da Mersin bir hanımefendiyi Meclis'ine sokuyor. Partiye kabul edildiğine dair bir belgeyi bulduk ve sizinle paylaşmak istedim" dedi ve Seçer' e belgeyi takdim etti.

"KADIN KOOPERATİFLERİNİN ÖNEMİNİ FARK ETTİĞİNİZDEN BERİ EŞİNİZE GIYABINIZDA TEŞEKKÜR ETMİŞTİM"

Merzeci ayrıca Vakit Gazetesi'nde yer alan haberin de taranmış ve çerçevelenmiş halini Başkan Seçer'e takdim ederken, Zekiye Halil Olgaçay hakkında da bilgiler paylaştı. Merzeci, "Zekiye Hanım, Olgaçay soyadını alacak sonra. Müracaat ediyor Nisan 1930'da daha İngiltere'de kadınların hiçbir hakkı yok. Zekiye Hanım, nisanda müracaat ediyor. 5 ay sonra partiden bu cevap geliyor. 'Partiye kabul edildiniz.' Partiye giriyor, partiye girdikten sonra listeye alınıyor ve Meclis'e seçiliyor. Ben bu orijinal belgeyi de ayrıca sizin zatınıza hediye ediyorum. Eşiniz Meral hanımefendi ile Darısekisi'ne gittiğimizde kadın kooperatiflerinin önemini fark ettiğinizden beri eşinize gıyabınızda teşekkür etmiştim" diye konuştu.

İçel Sanat Kulübü Üyesi olduğunu da aktaran Merzeci, Başkan Seçer'e kulübe destekleri için de ayrıca teşekkür etti. Ayrıca Merzeci, Türkiye'de olmayan bir 'Çocuk Kitapları Müzesi' konusunu da Seçer'e iletti. Bunun üzerine Başkan Seçer, konuyla ilgileneceklerini söyledi.