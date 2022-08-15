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Yer altından gelen seslerin nedenini araştıran ekipler, toprağı kazınca içler acısı manzarayla karşılaştı

Denizli'de yer altından garip sesler geldiği ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, yolda derin bir çukur kazınca içler acısı manzarayla karşılaştı. Kanalizasyon hattındaki borunun içine sıkışan köpeği kurtaran ekipler, hayvanın karnını doyurduktan sonra yaşam alanına saldı.

Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda yürüdüğü esnada yer altından garip sesler duyan vatandaş, ne olduğuna anlam veremeyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, seslerin arttığını duyarak çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipmanlarla yolda bulunan beton kilitleri söken itfaiye ekipler, toprağı kazarak yolda derin bir çukur oluşturdu. Kanalizasyon hattındaki beton boruda seslerin yoğunlaştığını gören ekipler, betonu kırdığında korkunç manzarayla karşılaştı. Bir köpeğin beton borunun içinde sıkıştığını ve neredeyse ölmek üzere olduğunu gören ekipler, hızlıca bitkin haldeki hayvana müdahale etti. Kısa süre sonra sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, korkuyla kendisini dışarıya attı.

İtfaiye görevlileri tarafından karnı doyurulan ve korktuğu görülen köpek, daha sonra yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar duyarlı çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

Yer altından gelen seslerin nedenini araştıran ekipler, toprağı kazınca içler acısı manzarayla karşılaştı

Yer altından gelen seslerin nedenini araştıran ekipler, toprağı kazınca içler acısı manzarayla karşılaştı

Yer altından gelen seslerin nedenini araştıran ekipler, toprağı kazınca içler acısı manzarayla karşılaştı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Yerel

Acıpayam Denizli İtfaiye 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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