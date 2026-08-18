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Yenipazar'da Halk Eğitimi Merkezi'ne Ziyaret

Yenipazar'da Halk Eğitimi Merkezi'ne Ziyaret
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Yenipazar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumda yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Akyol, devam eden kurslar ve çalışmalar hakkında bilgi alarak, hayat boyu öğrenme anlayışının önemine dikkat çekti ve kurum yöneticileri, öğretmenler, usta öğreticiler ile kursiyerlere teşekkür ve başarı dileklerini iletti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Yenipazar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumda yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Yenipazar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaretinde kurum binasında incelemelerde bulundu. Akyol, devam eden kurslar, yürütülen eğitim faaliyetleri ve kurum bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette halk eğitimi merkezlerinin hayat boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken Akyol, bu merkezlerin her yaştan vatandaşın yeni bilgi ve beceriler kazanmasına katkı sağladığını ifade etti. Akyol, yürütülen çalışmalardan dolayı kurum yöneticileri, öğretmenler ve usta öğreticilere teşekkür ederek, kurslara katılan kursiyerlere başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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