Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu

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Memleket Partisi’ni kapatarak CHP’ye geri dönen Muharrem İnce, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde "Bak Özgür Özel, ben seni uyarıyorum. İzmir'i kaybeden CHP Genel Başkanı olursun" demişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti takmasıyla birlikte İnce'nin bu öngörüsü gerçekleşmiş oldu.

DAHA ÖNCE DE ÖNGÖRÜLERİ TUTMUŞTU

Daha önce siyasi süreçlere dair yaptığı birçok tahmin ve uyarı ile haklı çıkan İnce, bu son gelişmeyle birlikte öngörülerindeki isabetle sosyal medyada ve siyaset gündeminde yeniden adından söz ettirdi.

ÖZGÜR ÖZEL: HAİN OĞLU HAİN

Öte yandan parti grubunda isim vermeden Cemil Tugay'a yüklenen Özel, "Bu baskılara boyun eğmeyip de içeride aslanlar gibi yatıp arkadaşlarını ve partisini satmayanlar ölene kadar kardeşimizdir. Satıp gidenler haindir, hain oğlu haindir. Onu satın alan da milli irade hırsızıdır" demişti.