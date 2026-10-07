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Adana Yüreğir'de 2 çocuk, tartıştıkları çocuğu dövüp yerde sürükledi

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Adana Yüreğir'de 2 çocuk, tartıştıkları çocuğu dövüp yerde sürükledi
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde sabah saatlerinde 2 çocuk, tartıştıkları bir çocuğu tekme ve yumruklarla dövüp yerde sürükledi. Saldırı, çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken çocuklar olay yerinden kaçtı; anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da 2 çocuk, sokakta tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğu tekme- yumruk dövüp yerde sürükledi. Yaşananlar güvenli kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen ve öğrenci olduğu değerlendirilen 2 çocuk, tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı. Kendini korumaya çalışan M.E.D., aldığı darbelerle düştü. Diğer çocuklar, yerdeki M.E.D.'nin başına tekmeyle vurup, yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, çocuklar olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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