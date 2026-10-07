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Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi

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Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş evlendi! Düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirdi
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2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, yıllar sonra yeniden nikah masasına oturdu. Estetisyen Müge Zopun ile evlenen Karakaş, "Dilber'in acısını Müge ile yendim" derken, düğünden yalnızca 15 gün sonra kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı.

  • 2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, estetisyen Müge Zopun ile evlendi.
  • İbrahim Karakaş, evlendikten 15 gün sonra kalp krizi geçirdi ve yoğun bakımda tedavi gördü.
  • Dilber Ay, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti.

2019 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın yeniden evlendiği ortaya çıktı. Posta'nın haberine göre; uzun süre eşinin yasını tutan Karakaş, estetisyen Müge Zopun ile hayatını birleştirdi. Karakaş'ın evlendikten yalnızca 15 gün sonra kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

DİLBER AY'IN ARDINDAN UZUN SÜRE YAS TUTTU

Dilber Ay, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından eşi İbrahim Karakaş uzun süre yaşadığı acıyla gündeme geldi.

Yeniden evlenmeyi düşünmediği belirtilen 61 yaşındaki Karakaş'ın hayatı, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile tanışmasının ardından değişti.

MÜGE ZOPUN İLE EVLENDİ

İbrahim Karakaş ile Müge Zopun ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin geçen ay nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

Karakaş, yeni evliliğini anlatırken eşinin hayatındaki yerini "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim" sözleriyle ifade etti.

EVLENDİKTEN 15 GÜN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Çiftin mutluluğu kısa süre sonra yaşanan sağlık sorunuyla gölgelendi. İbrahim Karakaş, evlendikten yalnızca 15 gün sonra kalp krizi geçirdi.

Yoğun bakıma alınarak tedavi gören Karakaş, zorlu sürecin ardından sağlığına kavuştu. Karakaş, bu süreçte Müge Zopun'un kendisini yalnız bırakmadığını belirtti.

"DİLBER HANIM'I ÇOK SEVERDİM"

Müge Zopun da Dilber Ay'a duyduğu saygıyı dile getirerek, usta sanatçıyı çok sevdiğini ve vefatına üzüldüğünü söyledi. Zopun, İbrahim Karakaş'la birbirlerine destek olduklarını ve hayatlarının geri kalanında da birbirlerinin yanında olacaklarını ifade etti.

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