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YENİ Parti Sinop Milletvekili Karadeniz, kurultayı Türkiye için önemli buldu

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YENİ Parti Sinop Milletvekili Karadeniz, kurultayı Türkiye için önemli buldu
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YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, 14-15 Kasım'da yapılacak ilk olağan kurultayın Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ise kurultayla partinin 6 ay sonra yapılacak seçimlere katılma yeterliliği kazanacağını belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, partisinin hafta sonu yapılacak ilk olağan kurultayına ilişkin "Ülkemizin geleceği, demokrasi adına, cumhuriyet adına, güçlü bir Türkiye adına yapılacak kurultayda çıkacak sonucun ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ise kurultayla birlikte partinin seçimlere katılma yeterliliğini kazanacağını söyledi.

YENİ Parti, 14-15 Kasım'da ilk olağan kurultayını yapacak. Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, kurultayın yalnızca parti yönetiminin belirlenmesi değil, Türkiye'nin geleceğine yönelik politikaların şekillendirilmesi açısından da önem taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

"YENİ Partimizin kurultayını bu hafta sonu cumartesi günü yapıyoruz. Parti Meclisi'ni ve Genel Başkanımızı seçeceğiz. Türkiye için önemi çok büyük. Çünkü iktidara giden bir partinin iktidara gitmeden önceki son kurultayı, son genel başkanı, son Parti Meclisi, MYK'sı. Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki en önemli geleceği için yapılacak bir kurultay bu. Türkiye'de bundan sonra ülkemizin bütün politikalarını tarımından tutun ekonomisine, memurundan işçisine, emeklisine, bütün ülkeyi kapsayacak gençlerimizi, öğrencilerimizi, herkesi kapsayacak ciddi bir kurultay yapıyoruz. Bu kurultayla beraber inşallah ülkemizin geleceği demokrasi adına, cumhuriyet adına, güçlü bir Türkiye adına yapılacak kurultayda çıkacak sonucun ülkemize hayırlı uğurlu olması ve Genel Başkanımızın ve yönetimin de Türkiye'ye ilerleyen süreçte büyük faydalar sağlayan bir kurultay olmasını diliyorum."

YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ise kurultayla birlikte partinin, 6 ay sonra yapılacak seçimlere katılma yeterliliği kazanacağını ifade ederek, partiyi iktidar hedefiyle kurduklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA
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