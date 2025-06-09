Yeni Konya-Antalya Karayolunda Trafik Yoğunluğu Artıyor

Yeni Konya-Antalya Karayolunda Trafik Yoğunluğu Artıyor
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Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçeleri güzergahlı Yeni Konya-Antalya karayolunda trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı. Tatilcilerin dönüşüyle birlikte Antalya'dan Konya'ya ve diğer Anadolu illerine doğru hareket eden araçlar nedeniyle, yolların bazı kesimlerinde tek şeride düşme ve uzun araç kuyrukları gözlemleniyor.

Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçeleri güzergahlı Yeni Konya- Antalya karayolunda Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu her iki yönde de artış gösterdi.

Bayramın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte Antalya'dan Konya ve Anadolu'nun diğer illeri istikametinde başlayan akıcı yoğunluk devam ediyor. Karayolunun Beyşehir ilçesi sınırlarında yer alan kesimlerinde tek şeride düşen güzergahta da artan yoğunluk göze çarpıyor. Beyşehir ilçe merkezinde ise zaman zaman trafiğin yavaşlaması sebebiyle yoğunluk, kent girişinden başlayarak otogar yönüne kadar sürüyor.

Antalya, Köprübaşı ve Mevlana Caddeleri ile Eşrefoğlu Köprüsünde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları dikkat çekiyor. Öte yandan, Konya ve iç kesimlerden bayramın son gününde Antalya ve Akdeniz illerine dönüş yolculuğunda da trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Trafik ekipleri, Eşrefoğlu Köprüsü Saat Kulesi mevkiinde yoğunluğun arttığı saatlerde tedbir alarak trafiğin durmaması ve olağan akışı ile devam etmesi için mesai yürütüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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