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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Houston Rockets'ı 133-124 yendi.

NBA Kupası grup aşamasında 9 maç oynandı.

Alperen Şengün'ün 28 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistlik performans sergilediği maçta, son 5 dakikada 23-9'luk seri yakalayan Nuggets, 32 kez el değiştiren mücadeleden galip ayrıldı.

Milli basketbolcu kariyerinin 14. "triple-double"ını yaparken Rockets tarihinde Hakeem Olajuwon ile birlikte 2. sıraya yerleşti.

Ev sahibi ekipte Nikola Jokic 26 sayı, 7 ribaunt, 11 asist, Cameron Johnson ve Christian Braun, 19'ar sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Lakers, Grimes'ın üçlüğüyle galibiyete uzandı

Los Angeles Lakers, sahasında ağırladığı Sacramento Kings'i 106-104 mağlup etti.

Son 2 dakikasına 103-103 berabere girilen maçta Quentin Grimes'ın 57 saniye kala attığı üçlükle Lakers, parkeden galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleyi 25 sayı, 8 asistle tamamlayan Luka Doncic, NBA tarihinde sezonun ilk 15 maçında 550 sayı, 100 ribaunt ve 100 asist barajını en hızlı aşan oyuncu oldu.

Kings'te De'Andre Hunter 30, Domantas Sabonis 19 sayı, 16 ribauntla oynadı, Zach LaVine 19 sayı kaydetti.

Gilgeous-Alexander'ın 40 sayısı Thunder'a galibiyeti getirdi

Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 126-120 mağlup etti.

Üst üste iki sezon en değerli oyuncu (MVP) seçilen Shai Gilgeous-Alexander'ın 40 sayı, 8 asist kaydettiği Thunder'da, çaylak Aday Mara ise 22 sayı, 16 ribauntluk bir performansa imza attı.

Pelicans'ta Zion Williamson ve Jeremiah Fears, 22'şer sayıyla oynadı.

Kaynak: AA