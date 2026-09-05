Düzce'de öğrenci kiralama uyarıları

DÜZCE (İHA) – Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya, yeni akademik yıl öncesi Düzce Üniversitesi'ni tercih eden ve ev kiralayacak öğrencileri, velilerini ve evlerini kiralayacak ev sahiplerini uyararak önemli bilgiler verdi.

Düzce Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılının başlamasına kısa bir süre kala özellikle Düzce'yi tercih eden öğrenciler ile ailelerinin hem yurt hem ev telaşı sardı. Yurt hakkı edinen öğrenciler yurtlarında kalacakken, yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler ise 1+1 ya da 2+1 ev kiralayarak öğrenim hayatlarına devam edecekler. Bu aşamada Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya, ev kiralayacak öğrenci ve aileleri ile evlerini kiraya verecek mülk sahipleri ve diğer emlakçılara uyarılarda bulundu.

"Düzce'de öğrencilerimize yetecek konut var"

Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya, Düzce genelinde ve üniversite bölgesinde öğrencilere yetecek kadar konut stoku olduğuna dikkat çekerek "Düzce Üniversitesi'nin yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşması bizim için gurur verici. Üniversite öğrencilerini ve ailelerini daha çok kollamamız gerekir. Öğrencilerimiz okullarına başlayacak, kayıtlarını yapacaklar. Ev tutacaklar, yurtta kalacaklar var. Onlar için büyük sorun ama Düzce'ye gelecek olan aileler ve öğrenciler bunu sorun yapmasın. Düzce'de öğrencilere yetecek kadar konutumuz var. Yurtlarımız var. Bölgeye baktığımızda öğrencilerimizin kalacağı evlerin kiraları çok yükse değil. Diğer illere göre standartların altındayız. Yeterince konut var. Panik yapmamıza gerek yok" dedi.

"Emlakçıyım diyen herkesten ev kiralamasınlar"

Dernek Başkanı Kaya, öğrencilerin her emlakçıyım diyen kişiden ev kiralamamasını isteyerek "Panik yapmasınlar, dikkat etsinler, kontrol etsinler. Eğer bir emlakçıdan konut kiralayacaksa, Eğer öğrencilerimiz ve aileleri bir emlakçıdan konut kiralayacaksa, O emlakçının yeterli, lisanslı ve yetki belgeli olmasına çok dikkat etsinler. Ev sahiplerinin gerçek tapu sahipleri olduğuna dikkat etsinler. Eğer tutacakları ev site içindeyse site yönetiminden bilgi alsınlar. Aidatlar konusunda bilgiler alsınlar. Öyle kiralasınlar. Çünkü sürpriz aidatlar çıkıyor. Bu durum daha sonra çocuklarımızı mağdur ediyor ve üzüyor. Kendilerini emkakçıyım diye tanıtan her kişi ile ticaret yapmasınlar. Sözleşmelerine çok dikkat etsinler" ifadelerini kullandı.

"Kendilerini emlakçı olarak tanıtan ev sahiplerine dikkat etsinler"

Öğrencilerden hem depozito, hem bir kira peşin hemde emlakçı komisyonu almak için kendisini emlakçı olarak tanıtan ev sahipleri olduğunu söyleyen Kaya "Kendilerini emlakçı olarak tanıtan ev sahipleri var. Biz bunları daha önce yakaladık. Eğer öyle bir olay ya da kişilerle karşılaşırlarsa, hızlı bir şekilde bize ulaşarak ihbarda bulunsunlar. Biz gerekeni yapıyoruz" dedi.

"Her öğrenciyim diyene ev kiralamasın, suça ortak olmasın"

Kaya ev sahiplerini de uyararak "Tabi üniversite kayıtları ile birlikte başka şeylerde geliyor bu memlekete. Onları takip eden unsurlar var. Gayri resmi suç unsurları da gelebiliyor. Ev sahipleri de bunlara dikkat etsin. Kendilerini öğrenci gibi gösterip başka şeyler yapanlar var. Konaklamaya yer arıyorlar. Gayri ahlaki durumlar içinde oluyorlar. Onlara da çok dikkat edelim. Evlerimizi herkese kiralamayalım. Ev sahipleri kişinin öğrenci olup, olmadığına emin değilse kimliğine baksın. Üniversiteye kayıt belgesine baksın. Öyle kiralasın ve her öğrenciyim diyene ev vermesinler. Bizi bile kandırıyorlar. Şu fakültedeyim diyor sonra farklı işler ortaya çıkıyor. Bizde farkına varmadan suç ortağı olmuş oluyoruz" dedi.

"Fahiş ev kirası isteyenleri bize bildirin"

Düzce'de ortalama ev kiraları hakkında bilgiler veren Başkan Ömer Kaya "Düzce'de kiralar ortalama 1+1 evlerde aidat hariç 10-12 bin bandında gidiyor. Eşyalı evlerimiz 10-15 bin bandında, 2+1 evler ise 14-16 bin civarında gidiyor. Evine ve yerine göre değişiyor. Bunun üzerinde bir kira talep eden olursa bize bildirsinler. Fahiş kira belirlemek yasak. Bu durum piyasa dengelerini bozuyor. Evi kiralarken de ev sahibi en fazla 2 kira talep edebilir. Bunun dışında bir şey talep edemez. İkincisi sizden sabıka kaydı, banka dekontu, sicil, GBT gibi evraklar isteyemez. Bunlar kişisel verilerin korunmasına aykırıdır. İsteyen kişiyi bize bildirin. En fazla 1 kefil isterler. Genel kira sözleşmesi sırasında sözleşmeye hiçbir şey yazılamaz. Yazılsa da geçerliliği yoktur. Ana sözleşmenin maddelerini imzalamaları yeterlidir. Sözleşme ile birlikte bazı ev sahipleri senet talep ediyor, bu da yasaktır. Zaten kişi kira sözleşmesi ile bir borç yükü altına giriyor. Ayrıca senet tanzim etmek ikinci bir borçlanmayı gerektirir. Kira karşılığı aylık senetler alınırsa buda hukuki değildir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı