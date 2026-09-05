Tepki çeken tesettür defilesi

İstanbul’ın simge noktalarından Galataport, renkli bir moda organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Çok sayıda iş insanı ve vatandaşın takip ettiği eşarp defilesinde yaklaşık 70 manken, özel tasarım elbise ve eşarpları sergiledi. Görsel şölene sahne olan etkinlikte sunucu Burcu Esmersoy ile model Ebru Şallı’nın podyum performansı ve defile finalinde Hadise’nin konser vermesi gecenin en çok konuşulan başlıkları oldu.

HADİSE KONSERİ VE KADRO SEÇİMİ TARTIŞMA YARATTI

Görsel konseptiyle dikkat çeken organizasyon, defilenin ardından sergilenen sahne performansıyla eleştirilerin hedefi haline geldi. Muhafazakar giyim ve tesettür temalı bir organizasyonda tercih edilen manken kadrosu ile defile sonrasında Hadise'nin sahneye çıkarak konser vermesi, bir kesim tarafından organizasyon konseptiyle uyumsuz bulunarak tepkiyle karşılandı.

BURCU ESMERSOY: EŞARP BAĞLAMAK BİR SANAT

Podyumda yer alan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, defile sonrası yaptığı açıklamalarda başörtüsü tasarımlarına övgüler yağdırdı. Eşarp bağlama sürecinden çok etkilendiğini belirten Esmersoy, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Başörtüsünü bağlarken bunun bir sanat olduğunu fark ettim. İnanılmaz güzel bağladılar. Hayran kaldım, bozmak ve çıkartmak istemiyorum. Gömlek benim en sevdiğim kıyafetlerden biri, bu desen ve renk tam bana göre. Zaten bunu geri vermeyi düşünmüyorum."

EBRU ŞALLI: TESETTÜR GERÇEKTEN ÇOK ŞIK VE MODERN

Etkinlikte iki farklı kombinle podyuma yürüyen Ebru Şallı ise tesettür kıyafetlerinin rahatlığına ve estetiğine dikkat çekti. Deniz kenarındaki podyum atmosferini beğendiğini vurgulayan Şallı: "Giydiğim kıyafetteki işlemelerin hepsi el işiydi, adeta rüya gibi bir defile oldu. Eşarp çok şık ve son derece modern durdu. Bu kıyafetleri sadece kapalı kadınlar değil, herkes rahatlıkla giyebilir. Zamanında mayo defilesine de çıktık, tesettür defilesine de. Hepsini tecrübe ettik ama tesettür gerçekten çok şık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com