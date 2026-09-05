Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde düğmeye basıldı. Uyuşturucu madde ticareti ve fuhuş bağlantılı suçlara karıştığı tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması amacıyla bu sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Haklarında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkartılan şüphelilerin adreslerine giren emniyet güçlerinin operasyona ilişkin çalışmaları ve dijital ile fiziki materyallere el koyma işlemleri devam ediyor.