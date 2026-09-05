Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulanıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde düğmeye basıldı. Uyuşturucu madde ticareti ve fuhuş bağlantılı suçlara karıştığı tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması amacıyla bu sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Haklarında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkartılan şüphelilerin adreslerine giren emniyet güçlerinin operasyona ilişkin çalışmaları ve dijital ile fiziki materyallere el koyma işlemleri devam ediyor.