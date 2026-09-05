Haberler

Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde düğmeye basıldı. Uyuşturucu madde ticareti ve fuhuş bağlantılı suçlara karıştığı tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması amacıyla bu sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Haklarında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkartılan şüphelilerin adreslerine giren emniyet güçlerinin operasyona ilişkin çalışmaları ve dijital ile fiziki materyallere el koyma işlemleri devam ediyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye! Aileler isyan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

Acun'un başı bu kez fena dertte: Survivor faciasına milyarlık dava

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı

ABD faturayı Türkiye'ye kesti: İran bahanesiyle Türk bankası hedefte
“Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” sözleri gündem oldu

Kadınlara verdiği nasihat bomba! Erkekler bu duruma fena bozulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Diplomaside geniş çaplı değişiklik! Erdoğan 12 yeni isim atadı
Yemen ordusu, Taiz'de stratejik mevziyi Husilerden geri aldı

12 yıldır süren savaş yeniden alevlendi! Stratejik bölge el değiştirdi
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar