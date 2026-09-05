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Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi

Üsküdar’da kritik seçim öncesi hareketli saatler! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yenilenmesine karar verilen Başkan Vekilliği seçimi bugün saat 10.00’da yapılacak. Seçim öncesinde 4 CHP’li meclis üyesinin AK Parti’ye geçmesi ve 3 belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasıyla tansiyon yükselirken, belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yenilenmesine karar verilen Başkan Vekilliği seçimi bugün yapılacak.

BELEDİYE ÇEVRESİNDE POLİS ABLUKASI

İstanbul Valiliğinin kararıyla bugün saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan kritik seçim nedeniyle, polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren belediye binası önünde nöbete başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, alınan tedbirler kapsamında Çavuşdere Caddesi’nin (Hayrettin Çavuş Sokak ile Hatmi ve Evliya Hoca sokakları arası) saat 07.00’den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacağını duyurdu. Sürücülerin alternatif olarak Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Efendi caddeleri ile Evliya Hoca ve Hatmi sokaklarını kullanmaları istendi.

İTİRAZLAR KABUL EDİLDİ, SEÇİM YENİLENİYOR

Sürecin başında yapılan ilk başkanvekilliği seçimini CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmış, ancak AK Parti'nin itirazı üzerine seçimin yenilenmesine karar verilmişti. Üsküdar Belediyesinin bu karara yaptığı itiraz ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi ve yeni seçim takvimi resmen işletilmeye başlandı.

GÖZALTILAR VE PARTİ DEĞİŞİKLİKLERİ VAR

Yenilenecek seçim öncesi meclis aritmetiğinde sarsıcı gelişmeler yaşandı. 4 CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinin ardından, düzenlenen yeni bir operasyonda 3 belediye meclis üyesi gözaltına alındı. YENİ Parti lideri Özgür Özel, meclis üyelerinin gözaltında tutulduğu bir ortamda seçime gidilmesine tepki göstererek durumu eleştirdi.

SİNEM DEDETAŞ'IN TUTUKLANMIŞTI

Üsküdar Belediyesindeki kriz süreci, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yapı ruhsatı ve iskan süreçlerindeki usulsüzlük iddiaları kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklanmasıyla başlamıştı. Tekirdağ Çorlu’daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen Dedetaş, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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