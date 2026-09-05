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Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı: 'Bir daha hapse atamazlar ya diyordum, atabiliyorlarmış'

Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı: 'Bir daha hapse atamazlar ya diyordum, atabiliyorlarmış'
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Tutuklu komedyen Deniz Göktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada son tweetinden sonra iki kez daha tutuklandığını belirterek, cezaevindeki deneyimlerini mizahi dille anlattı. 'Ölü Deniz' gösterisi nedeniyle yargılanan Göktaş, duruşma tarihinin 28 Eylül olduğunu duyurdu.

(ANKARA) - Tutuklu komedyen Deniz Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son tweetten sonra iki kere daha tutuklandım" dedi. Cezaevinde yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Göktaş, "Bir daha hapse atamazlar ya diye kendimi rahatlatıyordum. Atabiliyorlarmış" ifadelerini kullandı.

"Ölü Deniz" adlı gösterisinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın sosyal medya hesabından cezaevinde kaleme aldığı yeni mesaj paylaşıldı.

Art arda verilen tahliye ve yeniden tutuklama kararlarına göndermede bulunan Göktaş, mesajında şunları kaydetti:

"Size yazmak için bahane üretiyor gibi olacak ama son tweetten sonra 2 kere daha tutuklandım. Bazen hücrede zimmetli çakmağı kaybedince ya da kütüphaneden aldığım kitaba bir şey olunca dışarıdaki refleksimle çok geriliyorum ama sonra 'Napacaklar bir daha hapse atamazlar ya' diye kendimi rahatlatıyordum. Atabiliyorlarmış. Neyse, Moby Dick bitti. İddianame hazır. Duruşma tarihi 28 Eylül. Görüşmek üzere."

Kaynak: ANKA
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